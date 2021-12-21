Самарцев приглашают на соискание премий Правительства РФ 2022 года в области качества

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В 2022 году будет проведён очередной 25-й конкурс на соискание премий Правительства Российской Федерации в области качества, которые присуждаются организациям за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.

Участие в Конкурсе предполагает системный анализ деятельности организации как в рамках самооценки, так и со стороны экспертной комиссии. Оценка проводится

по критериям и приводит к улучшению управляемости компании.

Экспертная оценка позволяет выявить точки роста, направления оптимизации бизнес-процессов и путей развития бизнеса, способствует повышению рейтинга

и популярности бренда. Организации, которые участвуют в конкурсе и становятся дипломантами или лауреатами, являются примерами внедрения лучших практик управления внутренними процессами.

За время проведения Конкурса в нем приняли участие более 3500 организаций из 80 субъектов Российской Федерации следующих отраслей: промышленные производства, здравоохранение, образование, пищевая промышленность, сфера услуг, торговля, научно-производственная деятельность и т. д. Лауреатами

и дипломантами премии за эти годы стали более 300 организаций.

Награды организациям-лауреатам вручает Председатель Правительства Российской Федерации. Подача заявки, рассмотрение документов и заочная оценка системы менеджмента организации производятся бесплатно по модели, гармонизированной с лучшими мировыми практиками.