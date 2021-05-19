Самарцев приглашают на ретро-фестиваль в Мотомире Вячеслава Шеянова

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29 Мая 2021 года в 11:00 в Музее мотоциклов «Мотомир Вячеслава Шеянова» (г. Самара п. Петра Дубрава, ул. Климова, д. 2б) при участии международного военно-патриотического слета «Моторы войны» состоится ретро-фестиваль, в рамках которого любой желающий сможет прокатиться на ретро-технике времен Второй Мировой Войны по лесу. Мероприятие состоится при информационной поддержке департамента туризма министерства культуры Самарской области.

«Мотомир» приготовил два маршрута, пройти которые сможет не каждый современный внедорожник, но без труда одолеет мотоцикл и автомобиль Второй мировой войны.

В программу мероприятия входит обед на свежем воздухе и экскурсия по уникальному музею ретро-мотоциклов «Мотомир Вячеслава Шеянова».

По всем вопросам обращайтесь по ссылке: https://vk.com/mw2021

Участие в мероприятии платное, билеты можно приобрести на сайте http://mw.motos-of-war.ru/

С подробной программой вы можете ознакомиться по ссылке: Mw.motos-of-war.ru

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