Самарцев приглашают на новогодний маркет 

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17 и 18 декабря в Центре труда и отдыха «Станкозавод» на Куйбышева пройдёт большой новогодний маркет. В нем примут участие более 50 брендов, а гости смогут купить одежду, украшения, сувениры, дизайнерские предметы быта и интерьера.

Помимо обширного ассортимента на маркете ожидается насыщенная культурная программа. Оба дня с 12:00 на территории кластера будут звучать диджей-сеты и музыкальные концерты, пройдет несколько десятков творческих мастер-классов и лекций для взрослых, розыгрыш призов и подарков от партнеров.

Для детей запланированы различные шоу и интерактивные представления, выступление фокусника и поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, аквагрим и мастер-классы по росписи пряников, созданию новогодних украшений и открыток.

Вход бесплатный.