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Самарцев приглашают на кинопоказы в сквере Эльдара Рязанова

19 июля 2023 17:33
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Смотрите фильмы в сквере Эльдара Рязанова бесплатно.

Смотрите фильмы в сквере Эльдара Рязанова бесплатно.

21 июля к юбилею Е. Евтушенко

18:00 - «Взлет» (Мосфильм, реж. С.Я. Кулиш, 1979)

Биографический фильм о великом русском ученом К. Э. Циолковском, основоположнике советской космонавтики.

В главных ролях: Евгений Евтушенко, Лариса Кадочникова, Альберт Филозов, Елена Финогеева, Кирилл Арбузов, В. Александров, Георгий Бурков, Ион Унгуряну, Владимир Седов, Владимир Эренбер.

22 июля

16:00 - «Зигзаг удачи» (Мосфильм, реж. Э.А. Рязанов, 1968)

Молодой фотограф Володя Орешников выигрывает 10000 рублей. Товарищи по работе, не долго думая, организовывают общественный суд. Дело в том, что 20 рублей на покупку облигации Орешников тайком взял из кассы взаимопомощи, председателем которой он был.

В главных ролях: Евгений Леонов, Валентина Талызина, Евгений Евстигнеев, Ирина Скобцева, Алексей Грибов, Готлиб Ронинсон, Георгий Бурков, Валентина Теличкина, Светлана Старикова, Борис Суслов.

18:00 - «Берегись автомобиля» (Мосфильм, реж. Э.А. Рязанов, 1966)

Скромный страховой агент и актер театра самодеятельности Юрий Деточкин оказывается непримиримым борцом за справедливость. Он угоняет машины взяточников, продаёт их, а вырученные деньги перечисляет детским домам. Правда, для правосудия, представляемого актером того же театра, а в миру — следователем Подберёзовиковым, этот Робин Гуд представляется хитроумным, изобретательным и неуловимым преступником.

В главных ролях: Иннокентий Смоктуновский, Олег Ефремов, Любовь Добржанская, Анатолий Папанов, Ольга Аросева, Андрей Миронов, Георгий Жжёнов, Евгений Евстигнеев, Донатас Банионис, Любовь Соколова

23 июля к юбилею А.Ю. Германа

18:00 - «Двадцать дней без войны» (Ленфильм, реж. А.Ю. Герман, 1976) *

Конец 1942 года. Фронтовой журналист Лопатин приезжает в Ташкент в 20-дневный отпуск за Сталинград. Ему, оглушенному и ослепленному огнем, мирная жизнь кажется странной и непривычной: размокшие саманные домики, снег пополам с грязью, хлебные карточки, судорожно зажатые в кулаке, сводки от Советского Информбюро, убогий быт, похоронки и … театры, которые продолжали работу в тылу.За 20 дней отпуска без войны Лопатин успевает побывать на Ташкентской киностудии, где снимается фильм по его военным очеркам, встретить новый 1943 год в мирной компании и пережить яркую любовь.

В главных ролях: Юрий Никулин, Людмила Гурченко, Алексей Петренко, Ангелина Степанова, Екатерина Васильева, Николай Гринько, Люсьена Овчинникова, Михаил Кононов, Лия Ахеджакова, Рашид Садыков, сообщает пресс-служба Музея Эльдара Рязанова.

*кинопоказ фильма проводится при поддержке Госфильмофонда России.

Все описания фильмов, актерский состав и афиши взяты с сайта «Кинопоиск».

Место проведения: Сквер Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120)

Цена: бесплатно

 

Фото:  пресс-служба Музея Эльдара Рязанова.

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