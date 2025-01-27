Самарцев приглашают на ИТ-саммит, на котором обсудят тренды будущего

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30 января в Национальном центре «Россия» пройдёт ИТ-саммит, на котором обсудят тренды будущего. Это отличная возможность узнать, как технологии будут менять бизнес и жизнь в ближайшие годы. Спикеры из «Сбера», «Яндекса», Wildberries, Ozon и других ведущих компаний расскажут о своих решениях и трендах, обсудят технологический и инновационный потенциал отрасли, а также векторы ее развития.



Почему стоит прийти

Актуальные темы и тренды: космическая связь и интернет нового поколения, применение технологий ИИ, блокчейн и цифровые финансы, будущее медиапотребления и цифровых платформ

4 тематических трека: технологии будущего, цифровое потребление, цифровой бизнес и люди будущего

Спикеры из ведущих компаний страны

Кому это будет полезно?

Всем! Особенно тем, кто работает в ИТ, digital-маркетинге, PR или управлении бизнесом. Здесь можно будет узнать об актуальных решениях и трендах, познакомиться с коллегами и партнёрами, а также получить новые идеи для развития.



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