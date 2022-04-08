Самарцев приглашают на игры 1/8 финала официальной лиги МС КВН «Самара»

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8 и 15 апреля в КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106 Г) в столице 63-го региона состоятся игры 1/8 финала официальной лиги МС КВН «Самара». Начало в 19:00. Мероприятие проходит при поддержке Администрации г.о. Самара.

На сегодняшний день КВНом охвачен каждый уголок нашей области. В КВН играют даже самые маленькие самарцы, которых объединила «Система Юниор лиг КВН Самарской области». Их родители стали участвовать в «Лиге Трудовой молодежи Самарской области». И всегда в авангарде идут самые активные, молодые и находчивые – студенты, которые играют в молодежной лиге «Тольятти», лиге профессиональных образовательных организаций «Молодой специалист» и в Официальной лиге Международного союза КВН, «САМАРА».

8 апреля играют команды:

«Оля как всегда» – Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка»;

«На крыло» – Филиал ВУНЦ ВВС ВВА в городе Сызрань;

«KeepIt0k» – Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический университет);

«ТРИКС» – Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций, г. Санкт-Петербург;

«Имени Лизы» – Самарский филиал Московского городского педагогического университета;

«Странные люди» – Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева;

«Кукушка» – Самарский государственный медицинский университет;

«Сахар» – Оренбургский институт путей сообщения - филиал Самарского государственного университета путей сообщения;

«На самом деле» – Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева.

15 апреля

«Волга» – Самарский государственный социально-педагогический университет;

«Профком» – Самарский государственный технический университет;

«Уголок чудес» – Самарский государственный аграрный университет;

«Клевер» – Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова;

«Ничего Нового» – Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева;

«ДиВо» – Самарский государственный социально-педагогический университет;

«Волжский проспект» – Самарский юридический институт ФСИН России;

«Хищники» – Самарский государственный экономический университет.