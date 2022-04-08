Самарцев приглашают на игры 1/8 финала официальной лиги МС КВН «Самара»

8 и 15 апреля в КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106 Г) в столице 63-го региона состоятся игры 1/8 финала официальной лиги МС КВН «Самара». Начало в 19:00. Мероприятие проходит при поддержке Администрации г.о. Самара.
На сегодняшний день КВНом охвачен каждый уголок нашей области. В КВН играют даже самые маленькие самарцы, которых объединила «Система Юниор лиг КВН Самарской области». Их родители стали участвовать в «Лиге Трудовой молодежи Самарской области». И всегда в авангарде идут самые активные, молодые и находчивые – студенты, которые играют в молодежной лиге «Тольятти», лиге профессиональных образовательных организаций «Молодой специалист» и в Официальной лиге Международного союза КВН, «САМАРА».
8 апреля играют команды:
«Оля как всегда» – Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка»;
«На крыло» – Филиал ВУНЦ ВВС ВВА в городе Сызрань;
«KeepIt0k» – Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический университет);
«ТРИКС» – Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций, г. Санкт-Петербург;
«Имени Лизы» – Самарский филиал Московского городского педагогического университета;
«Странные люди» – Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева;
«Кукушка» – Самарский государственный медицинский университет;
«Сахар» – Оренбургский институт путей сообщения - филиал Самарского государственного университета путей сообщения;
«На самом деле» – Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева.
15 апреля
«Волга» – Самарский государственный социально-педагогический университет;
«Профком» – Самарский государственный технический университет;
«Уголок чудес» – Самарский государственный аграрный университет;
«Клевер» – Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова;
«Ничего Нового» – Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева;
«ДиВо» – Самарский государственный социально-педагогический университет;
«Волжский проспект» – Самарский юридический институт ФСИН России;
«Хищники» – Самарский государственный экономический университет.