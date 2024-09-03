Самарцев приглашают на гала-концерт Всероссийского фестиваля «Душа баяна»

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5 сентября 2024 года в Доме офицеров Самарского гарнизона им. К.Е. Ворошилова пройдет гала-концерт II Всероссийского фестиваля «Душа баяна». Начало в 16.00, вход свободный. 0+

«Душа баяна» – это уникальный по своему формату фестиваль, который за 6 лет существования получил высокую оценку творческих коллективов из всех регионов страны как высокопрофессиональная площадка для исполнителей в жанре народной традиционной культуры, где вокруг всенародно любимого инструмента объединились взрослые и дети, профессионалы и любители, солисты и ансамбли: инструменталисты, вокалисты, хореографы, актеры, чтецы и артисты оригинального жанра.

Главная цель – поиск и поддержка новых талантов и самородков, сохранение и развитие национальных традиций и популяризация музыкального профессионального и самодеятельного творчества.

Отметит, что мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

На конкурс было подано рекордное число заявок – 186, это 1376 участников из восьми областей Приволжского федерального округа: Ивановской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Ярославской и четырех республик - Башкортостана, Мордовии, Татарстана и Удмуртии. Победители фестиваля станут обладателями профессионального музыкального инструмента: баяна, аккордеона или гармони.

Фото: администрация Самары