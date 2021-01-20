Самарцев приглашают на фотоконкурс «Внутренний свет 75+»

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Исследовательская служба «Среда» проводит фотоконкурс «Внутренний свет 75+», посвященный светлой старости. Организаторы приглашают взглянуть на пожилых людей рядом с нами — тех, кто видел время и не боится его.

Кто эти герои, какие они и какие мы, когда встречаемся с ними? Для участия нужно прислать фотографию героя в возрасте 75+ и заполнить небольшую сопроводительную анкету. Конкурсанты могут определить свои работы в три номинации на выбор:

«Фотопрофессионалы»;

«Фотолюбители»;

«Хомопрофессионалы» (те, чья профессия связана с гуманитарным направлением и изучением человека. Для участия необходимо сопроводить фотографию коротким эссе).

«Есть мнение, что после 75-ти лет лицо человека становится более правдивым, потому что показывает душу. До этого можно прикрываться масками, играть социальные роли. Но с возрастом от себя спрятаться все сложнее. 75 лет и старше — это возраст и особой честности, и особой хрупкости, который требователен не только к тем, кто «уже там», но и к окружающим. Связь времен — наблюдателей нет», — рассказывает руководитель проекта Алина Багрина. Параллельно с конкурсом проводится арт-исследование, главная задача которого понять, как и каким фотореспонденты видят внутренний свет.

Все фотографии оценивают члены жюри — деятели науки и искусства: актеры, журналисты, музыканты, религиоведы. Еженедельно они выбирают по одному победителю в каждой категории.

Жюри конкурса: директор «Русс Пресс Фото» Василий Прудников, фотограф Ольга Папина, телеведущая Тутта Ларсен, актриса Дарья Носик, оперный певец Владимир Потанский, Народный артист РФ Александр Филиппенко, фотограф-документалист Дамир Файзулин, специальный фотокорреспондент МИА Россия Сегодня Екатерина Чеснокова, актеры театра и кино Виктория и Антон Макарские, фотограф Вячеслав Новиков, певица Мариам Мерабова и др.

Сайт проекта: http://innerlight75.sreda.org