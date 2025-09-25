Самарцев приглашают на фестиваль христианского искусства

116

Он пройдет с 4 по 19 октября в соборе Софии Премудрости Божией (ул. Соколова, 1а).

Всего через несколько дней в областной столице стартует Международный фестиваль христианского искусства "Окно в мир" (6+). В этом году событие отмечает пятилетний юбилей.



Фестиваль стал уже традиционным и знаковым мероприятием осени, объединяющим искусство, традиции и просвещение. Это пространство для молитвы, созерцания, духовной беседы, знакомства с православием, пишет Сова.



Торжественное открытие назначено на 4 октября в 14:00. В программе:

- приветственные слова от духовенства и представителей культурных организаций;

- открытие выставки икон, созданных учениками и выпускниками иконописной школы. Гостям будет представлено более 60 полотен, украшенных сусальным золотом и натуральными пигментами, прошедших строгий отбор. Каждая работа - результат многомесячной подготовки и труда учеников из России и 52 стран мира. Экспозиция будет действовать до закрытия фестиваля;

- выступление хора "Анастасия".



Следующее ключевое событие - день мастер-классов и духовных встреч - запланировано на 5 октября. В программе:

- открытые занятия по иконописи для взрослых и детей;

- встречи со священнослужителями;

- лекция о символике и духовном содержании православного искусства;

- мастер-класс по созданию свечей из вощины;

- демонстрации редких духовных изданий и встреча с основателем библиотеки редких книг "Искония" Романом Мантаем.



19 октября - торжественное закрытие фестиваля.



Мероприятие будет интересно тем, кому близка духовная культура, православным христианам, семьям с детьми, молодежи и многим другим, уверена организатор события Елена Стажук.