Состоится торжественное мероприятие, посвященное 70-летию библиотеки и 100-летию информационного обеспечения незрячих Самарской области.
Самарская областная библиотека для слепых отметит двойной юбилей
На сегодняшний день выполнены работы по устройству кровли и фасада здания, заканчивается процесс чистовой отделки помещения.
В этом году в поселке Энергия будет открыт современный ФАП
Спортсмены Самарской области вошли в число победителей и призеров в дисциплине «точность приземления».
Парашютисты самарского ЦСКА стали призерами всероссийских соревнований
В турнире среди девушек приняли участие 108 спортсменок.
Тольяттинка Софья Новикова - призер всероссийских соревнований по фехтованию
Самарцев приглашают на фестиваль христианского искусства
В России зафиксировали первый случай столкновения самолета с беспилотником
В России появится официальный дилерский центр крупного китайского автопрома
ВЦИОМ: терпимость населения к домашнему насилию снизилась
25 сентября 2025 14:03
116
Он пройдет с 4 по 19 октября в соборе Софии Премудрости Божией (ул. Соколова, 1а).

Всего через несколько дней в областной столице стартует Международный фестиваль христианского искусства "Окно в мир" (6+). В этом году событие отмечает пятилетний юбилей.

Фестиваль стал уже традиционным и знаковым мероприятием осени, объединяющим искусство, традиции и просвещение. Это пространство для молитвы, созерцания, духовной беседы, знакомства с православием, пишет Сова.

Торжественное открытие назначено на 4 октября в 14:00. В программе:

- приветственные слова от духовенства и представителей культурных организаций;
- открытие выставки икон, созданных учениками и выпускниками иконописной школы. Гостям будет представлено более 60 полотен, украшенных сусальным золотом и натуральными пигментами, прошедших строгий отбор. Каждая работа - результат многомесячной подготовки и труда учеников из России и 52 стран мира. Экспозиция будет действовать до закрытия фестиваля;
- выступление хора "Анастасия".

Следующее ключевое событие - день мастер-классов и духовных встреч - запланировано на 5 октября. В программе:

- открытые занятия по иконописи для взрослых и детей;
- встречи со священнослужителями;
- лекция о символике и духовном содержании православного искусства;
- мастер-класс по созданию свечей из вощины;
- демонстрации редких духовных изданий и встреча с основателем библиотеки редких книг "Искония" Романом Мантаем.

19 октября - торжественное закрытие фестиваля.

Мероприятие будет интересно тем, кому близка духовная культура, православным христианам, семьям с детьми, молодежи и многим другим, уверена организатор события Елена Стажук.

