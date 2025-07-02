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Самарцев приглашают на фестиваль гостеприимства «Купец 2.0»

2 июля 2025 15:37
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Участников и гостей мероприятия ждет живая музыка, народные песни, хороводы и танцы, концерты, интерактивные площадки, детская программа и выступления приглашенных артистов.

С 8 по 10 августа в Стерлитамаке в пятый раз пройдет Фестиваль гостеприимства «Купец 2.0» - одно из самых ярких событий культурного и туристического календаря Республики Башкортостан. 0+

В этом году у фестиваля новая концепция – «Сокровищница талантов». Каждый гость сможет погрузиться в фольклорные традиции народов, проживающих в Республике Башкортостан. Участников и гостей мероприятия ждет живая музыка, народные песни, хороводы и танцы, концерты, интерактивные площадки, детская программа и выступления приглашенных артистов.

Главной фестивальной площадкой по традиции станет сквер имени Салавата Юлаева. Это историческое место, где до начала XX века проводились купеческие ярмарки. Именно здесь декораторы воссоздадут атмосферу уездного города: с торговыми рядами, телегами, купеческими вывесками и фотозонами в стиле XIX века.

На ремесленной ярмарке, одной из самых популярных зон фестиваля, свои изделия представят лучшие мастера из разных регионов России и СНГ.

 

Фото:  администрация Самары

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