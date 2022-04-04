Самарцев приглашают к участию в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»

44

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области проводит региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года» под девизом «Моя семья - моя Россия».

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 7 апреля до 8 мая текущего года. Цель конкурса - пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья - хранитель традиций».

Участникам необходимо передать организационному комитету представление на участие семьи в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года», а также конкурсные материалы согласно предъявляемым требованиям. Победителей регионального конкурсного отбора планируется объявить до 10 июня 2022 года, их документы будут направлены для участия во Всероссийском конкурсе «Семья года».

Участниками регионального отбора на конкурс могут быть семьи, в которых созданы благоприятные условия для гармоничного развития каждого члена семьи; семьи, в которых дети получают воспитание, основанное на духовно-нравственных ценностях; социально активные семьи, занимающиеся общественно значимой, волонтерской и благотворительной деятельностью, проявляющие активную гражданскую позицию; семьи, члены которых имеют достижения в профессиональной деятельности, развивающие успешное семейное дело; ведущие здоровый образ жизни, систематически занимающиеся физкультурой и спортом и вовлекающие в них детей; семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей, приобщению их к культуре и искусству, культурно-историческому наследию, национальной культуре.

Участниками регионального этапа конкурса могут стать граждане России, проживающие на территории Самарской области и состоящие в зарегистрированном браке, воспитывающие (или воспитавшие) детей.

Представления и материалы семей-участниц конкурса должны быть направлены не позднее 8 мая 2022 года:

В печатном виде по адресу: г. Самара, ул. Революционная, д. 44, каб. 312 Базалиевой К.Ю;

В виде одного архивированного файла или ссылки для скачивания материалов с внешних серверов с обязательным вложением документов в формате Word и PDF на адрес электронной почты: bazalieva@socio.samregion.ru. В теме письма необходимо указать «Семья года».

Более подробная информация о конкурсе содержится в Приложении.