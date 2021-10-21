Самарцев приглашают к участию в Международной акции «Большой этнографический диктант»

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С 3 по 7 ноября жителям Самары предлагают присоединиться к шестой Международной просветительской акции – «Большой этнографический диктант». Акция под лозунгом «Народов много – страна одна!» пройдет в онлайн-формате на сайте и традиционно приурочена к празднованию Дню народного Единства.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, знания людей о народах, проживающих в России, а также обратит внимание широкой общественности на вопросы межнационального мира и согласия. Участниками акции могут стать все желающие жители России и зарубежных стран. Рабочие языки диктанта – русский, английский, испанский. Задания диктанта опубликуют в 00:01 3 ноября по московскому времени на официальном сайте «Большого этнографического диктанта».

Задания оформлены в виде теста и включают в себя:

- 20 вопросов – общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников;

- 10 вопросов – региональная часть диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации;

- 30 вопросов – зарубежная часть вопросов, единая для всех участников за пределами Российской Федерации.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. На прохождение диктанта отводится 45 минут. После завершения диктанта каждый участник получает результат с анализом ответов. Сертификат участника с указанием набранных баллов формируется сразу после прохождения Диктанта в электронном виде, с возможностью рассылки его на электронную почту.