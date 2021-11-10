Самарцев приглашают к участию во Всероссийской премии «Время молодых»

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Федеральное агентство по делам молодежи проводит Всероссийскую премию молодежных достижений «Время молодых».

Участниками Премии могут стать руководители и специалисты органов, реализующих государственную молодежную политику на территории субъектов Российской Федерации, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики, молодежные лидеры, подростки, педагоги-наставники, авторы инклюзивных общественных инициатив, дирекции всероссийской форумной кампании, а также молодежные пространства, образовательные организации и партнеры Федерального агентства по делам молодежи.

Для участия в мероприятии необходимо в срок до 15 ноября 2021 года зарегистрировать заявку на участие в АИС «Молодежь России», прикрепив творческое задание, указанное в карточке заявки.

Ознакомиться с условиями участия в проекте, а также заполнить заявку можно на официальном сайте премии.