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Самарцев приглашают к участию во Всероссийской премии «Время молодых»

3 ноября 2021 19:26
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Мероприятие организовано с целью признания молодых людей и поддержки лучших профессиональных практик в сфере молодежной политики.

Федеральное агентство по делам молодежи проводит Всероссийскую премию молодежных достижений «Время молодых». Мероприятие организовано с целью признания молодых людей и поддержки лучших профессиональных практик в сфере молодежной политики.

Участниками Премии могут стать руководители и специалисты органов, реализующих государственную молодежную политику на территории субъектов Российской Федерации, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики, молодежные лидеры, подростки, педагоги-наставники, авторы инклюзивных общественных инициатив, дирекции всероссийской форумной кампании, а также молодежные пространства, образовательные организации и партнеры Федерального агентства по делам молодежи.

Для участия в мероприятии необходимо в срок до 15 ноября 2021 года зарегистрировать заявку на участие в АИС «Молодежь России», прикрепив творческое задание, указанное в карточке заявки (созданный коллаж личности, в сочетание которого вошел собственный взгляд на себя, как на личность, реальные фотографии с различных мероприятий и награждений, а также фантазийные идеи, отражающие направления развития).

Ознакомиться с условиями участия в проекте, а также заполнить заявку можно на официальном сайте Премии.

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