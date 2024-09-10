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Самарцев приглашают к участию в «Осеннем Фестивале скандинавской (северной) ходьбы»
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Самарцев приглашают к участию в «Осеннем Фестивале скандинавской (северной) ходьбы»

10 сентября 2024 16:43
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В рамках фестиваля будут организованы соревнования и мастер-классы по технике северной ходьбы.

21 сентября 2024 года в городе Нижнекамск пройдет «Осенний Фестиваль скандинавской (северной) ходьбы». Мероприятие направлено на популяризацию физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения, а также на развитие дружеских связей между любителями северной ходьбы Республики Татарстан и других субъектов Российской Федерации. 6+

В рамках фестиваля будут организованы соревнования и мастер-классы по технике северной ходьбы. В спортивной части мероприятия предусмотрены дистанции 1,5 и 6 км. Участие можно принимать как в личном, так и в командном зачете.
 

Планируется участие около 500 спортсменов и любителей спорта из Республики Татарстан и других регионов России. 

Спортивное событие пройдет по адресу: г. Нижнекамск, ул. Ямьле, д.20, лесной массив, прилегающий к МБУ ДО «СШ «Батыр». Заявки для участия принимаются до 16 сентября на электронную почту :sport.nk306@yandex.ru. Узнать более подробную информацию о мероприятии можно по телефону: 8(937)527-85-07.

 

Фото%   администрация Самары

 

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