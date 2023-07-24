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Самарцев приглашают к участию в международном инклюзивном форуме «Территория Ритма»

24 июля 2023 16:27
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Участников ждут насыщенные мастер-классы и выступления спикеров, бизнес-тренеров, предпринимателей и успешных людей России.

Со 2 по 5 сентября 2023 года в Нижегородской области пройдет уникальный международный инклюзивный форум лидеров социальных изменений «Территория Ритма». Главным организатором мероприятия выступила Нижегородская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег».

Как отмечают организаторы, форум является ключевой площадкой в стране, которая развивает инклюзивную образовательную среду, создает условия для вовлечения в экономику активных молодых людей. Участников ждут насыщенные мастер-классы и выступления спикеров, бизнес-тренеров, предпринимателей и успешных людей России.

На форум приглашаются те, у кого есть идея для социального бизнеса, а также те, у кого своей идеи пока нет, но есть желание быть полезными своей стране. Участники пройдут путь от авторской идеи до создания полноценного социального или социально-предпринимательского проекта.

В форуме могут принять участие молодые люди (в том числе с инвалидностью) от 18 лет. Отбор претендентов будет проходить на конкурсной основе. Его главные критерии – целеустремленность, активность, смелость. Заполнить и подать заявку можно до 10 августа 2023 года на официальном сайте форума.

 

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