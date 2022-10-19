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Самарцев приглашают к участию в Международном фестивале детского и юношеского творчества «Имена России»

19 октября 2022 16:12
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Помимо конкурсной программы в рамках фестиваля проводится обширная и образовательная программа.

Жители Самары могут продемонстрировать свои таланты и способности, выступив на IX Международном фестивале детского и юношеского творчества «Имена России».

Это событие организовано с целью развития художественного вкуса юных дарований, их эстетического и интеллектуального роста, повышения профессионального мастерства. Фестиваль ориентирован на поиск, выявление и поддержку талантливых исполнителей и творческих коллективов, предоставление каждому участнику возможности заявить о себе, проявить свои творческие способности, конкурс ориентирован на укрепление взаимопонимания и дружеских связей между детьми и молодежью, на расширение кругозора и интеллектуального уровня участников.

Организатором Конкурса является АНО «Открытый мир искусства», соорганизатор - Донской государственный технический университет, исполнитель со стороны соорганизатора - структурное подразделение Театр-студия «Браво-ДГТУ» во главе с Народной артисткой Российской Федерации Анитой Цой. Фестиваль проводится при поддержке Министерства общего и профессионального образования Ростовской области, Министерства культуры Ростовской области, Администрации г. Ростова-на-Дону.

Помимо конкурсной программы в рамках фестиваля проводится обширная и образовательная программа: мастер-классы ведущих специалистов России и зарубежья, круглые столы и творческие встречи для общения с экспертами и обмена творческим опытом, экскурсии.

К участию в фестивале допускаются учащиеся детских школ искусств, музыкальных и общеобразовательных школ, участники творческих объединений Домов культуры, Центров творчества детей и молодежи, других учреждений культуры и образования, а также самодеятельные коллективы, молодые композиторы, студенты профильных ссузов, вузов. Конкурсные прослушивания проходят по номинациям: вокальное исполнительство, хореографическое искусство, инструментальное исполнительство, сценическое искусство, цирковое искусство (сольная номинация).

До 31 октября проходит отборочный этап в формате «онлайн» по всей территории России;

22-23 октября 2022 – Пятигорск, ул. Кооперативная, 42, Парк Победы;

26–29 октября 2022 – Сочи, поселок Вардане, ОК «Шексна»;

05-06 ноября 2022 – Хабаровск, ул. Клубная,1, ДК «Железнодорожников»;

12-13 ноября 2022 – Владивосток, ул. Гоголя, 39 А, театрально-концертный комплекс «Андеграунд».

24-27 ноября 2022 –финал пройдет в Ростове-на-Дону, пл. Гагарина, 1, Конгресс-холл ДГТУ.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет анкету-заявку, заполненную на сайте: www.art-openworld.ru. Вся дополнительная информация по номеру телефона: 8 800 550 87 60 (звонок по России бесплатный), сообщает пресс-служба горадминистрации.

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