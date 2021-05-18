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Самарцев приглашают к участию в конкурсе #ЧистыеРекиГубернии

18 мая 2021 16:33
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Главный приз – электросамокат.

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках организации весеннего месячника по очистке водоохранных зон водных объектов муниципальных образований Самарской области проводит конкурс интернет-постов #ЧистыеРекиГубернии.

Для участия в конкурсе необходимо:

- принять участие в весеннем месячнике по очистке водоохранных зон на территории любого муниципального образования Самарской области;

- до 25 мая 2021 года разместить на своей странице в Instagram пост с фотографией и комментарием с места событий (рассказать о своем участии в месячнике);

- указать в своем Instagram-посте название муниципального образования, на территории которого проходит месячник с Вашим участие, а также хештег #ЧистыеРекиГубернии.

Итоги конкурса будут подведены 28 мая 2021 года.

Три победителя получат именные приглашения на Фестиваль «Экологическая летопись Самарской области», который будет проходить на территории Струковского сада г. о. Самара 5 июня 2021 года, где на торжественном закрытии фестиваля им будут вручены ценные призы. Главный приз – электросамокат – самое экологичное транспортное средство для защитников природы и любителей здорового образа жизни!

 

Фото:   pixabay

Теги: конкурс Самара

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