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Самарцев предупреждают: за нарушение режима тишины в доме может грозить административное наказание

5 ноября 2024 13:07
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Самарцев предупреждают: за нарушение режима тишины в доме может грозить административное наказание

С начала года в Самарской области сотрудники службы участковых уполномоченных полиции отработали более 150 тысяч обращений от граждан.


Раскрыто 4,5 тысячи преступлений. Пресечено около 25 тысяч административных правонарушений. Об этом в прямом эфире из Центра управления регионом рассказал участковый уполномоченный отдела полиции «Юго-Западный» МУ МВД России «Сызранское» Александр Ильин. Чаще всего люди обращаются с просьбой помочь разрешить какие-то бытовые конфликты. Кого-то, например, беспокоят соседи, которые любят пошуметь в ночное время.

   «Есть правила проживания в многоквартирном доме. И мы должны их соблюдать, – рассказал участковый уполномоченный отдела полиции «Юго-Западный» МУ МВД России «Сызранское» Александр Ильин. - После 22 часов в зимнее время и после 23-00 в летнее нельзя шуметь, нельзя громко слушать музыку. Если ваши соседи нарушают режим тишины, вам следует поговорить с соседями. В случае, когда разговоры не помогают, обратитесь в дежурную часть отдела полиции».
За нарушение режима тишины шумным соседям может грозить административное наказание. Это штраф от 3 до 8 тысяч рублей. 
Контакты участковых пунктов полиции жители могут найти на сайте ГУ МВД России по Самарской области, на официальных страницах органов местного самоуправления. Также информацию можно получить, обратившись в дежурную часть отдела полиции.
 

Теги: Акценты

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