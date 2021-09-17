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Самарцев предупреждают: в осенне-зимний период будьте особенно внимательны в обращении с бытовыми газовыми приборами

17 сентября 2021 12:12
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Самарцев предупреждают: В осенне-зимний период будьте особенно внимательны в обращении с бытовыми газовыми приборами

Средневолжская газовая компания предупреждает: нарушение правил пользования бытовыми газовыми приборами опасно для здоровья и жизни людей. В период понижения температуры наружного воздуха плотно закрытые пластиковые окна с одновременно включенными для отопления газовыми горелками и духовкой приводят к нарушению воздухообмена, к поступлению продуктов сгорания в жилое помещение.

Включенная принудительная вытяжка над плитой или электровентилятор в вентканале усугубляют ситуацию, создавая дополнительное разрежение. Весь этот комплекс причин может привести к серьезному отравлению угарным газом, вплоть до летального исхода при длительном его воздействии. Так, за 4 первых месяца отопительного сезона 2020-2021 г. в аварийную службу Средневолжской газовой компании поступило 24 сигнала о случаях отравления угарным газом, в которых пострадало 50 человек. 

Чтобы сохранить здоровье и жизнь помните и выполняйте правила пользования бытовыми газовыми приборами:

  1. Следите за состоянием дымовых и вентиляционных каналов, содержите в чистоте карманы чистки дымоходов

  2. Проверяйте наличие тяги до включения и во время работы бытового газоиспользующего оборудования. 

  3. Пользуйтесь колонкой ТОЛЬКО при открытом окне и выключенной вытяжке над плитой (вентиляторе в вентканале).

  4. Не используйте для сна и отдыха помещения, в которых установлено бытовое газоиспользующее оборудование.

  5. Опасно отапливать помещение бытовой газовой плитой и оставлять без присмотра работающее газоиспользующее оборудование

  6. Доверяйте установку, ремонт газоиспользующего оборудования только профессионалам.

В целях обеспечения безопасности газоснабжения обязанностью собственника является заключение договора на техническое обслуживание внутридомового (ВДГО) и внутриквартирного (ВКГО) газового оборудования со специализированной организацией. А также беспрепятственный допуск в помещения, где размещено оборудование, работникам аварийно-диспетчерской службы ГРО для предупреждения, локализации и ликвидации аварий, связанных с его использованием и содержанием. 

Теги: газ газовое оборудование

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