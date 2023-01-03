Самарцев предупреждают об опасности фейерверков

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Покупка некачественных фейерверков, а также их не грамотное применение, может привести к далеко не праздничным последствиям.

Во время новогодних праздников, возрастает спрос на покупку пиротехнических изделий. Покупка не качественных фейерверков, а также их не грамотное применение, может привести к далеко не праздничным последствиям.

Полицейские напоминают! Чтобы новогодние праздники не были омрачены несчастными случаями необходимо провести с детьми профилактические беседы. Объясните ребенку, что использование пиротехники не безопасная забава и может привести к непоправимым последствиям. Не храните петарды и салюты в доступных для детей местах! Использование пиротехнических изделий несовершеннолетними без участия взрослых, недопустимо!

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой не быть равнодушными и сообщать в полицию о фактах продажи пиротехники несовершеннолетним.