Самарцев предупреждают: нe oставляйте без внимания пoдозрительные вещи

В адрес Главного управления МЧС России по Самарской области поступают звонки от граждан, что в том или ином месте обнаружен подозрительный предмет. Это может быть чемодан, бесхозная или даже дамская сумка, коробка и т.д.
Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах.
Как правильно вести себя при их обнаружении? Какие действия предпринять?
Главное управление МЧС России по Самарской области обращается к гражданам:
- если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без внимания.
- если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту).
- если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен – немедленно сообщите о находке в ваше отделение полиции.
- если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации или охране.
Во всех перечисленных случаях:
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить
по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»
(все операторы сотовой связи)
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области
(846) 337-72-82