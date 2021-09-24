Самарцев предупреждают: в ближайший месяц возможны помехи на телеэкранах из-за солнечного излучения

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27 сентября в небе над Россией начинается осенняя интерференция – явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал.

Во время интерференции возможно периодическое кратковременное «замерзание» картинки, распад ее на пиксели, полное пропадание, т.е. изображение на экранах телевизоров может пропадать или рассыпаться.

Но длится это недолго — от нескольких секунд до 25 минут.

Помехи и кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться до 23 октября. Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения.

Время начала и окончания осенней интерференции в Самарской области, влияющей на цифровое телерадиовещание, с 27 сентября 2021 года по 23 октября 2021 года в интервале с 11:06 час. до 12:41 час. московского времени.

Время начала и окончания интерференции, влияющей на аналоговые телерадиоканалы, с 29 сентября 2021 года по 23 октября 2021 года в интервале с 08:10 час. до 11:52 час. московского времени.

Интерференция возникает, когда Солнце встает ровно позади спутников связи. Солнце – мощный источник радиоволн, и сигналы светила «засвечивают» сигнал спутника. Суть явления проще всего представить через аналогию: если позади свечи включить прожектор, свеча станет незаметна в потоке света. Расположение Солнца на прямой линии со спутником связи и земной приемной станцией длится несколько минут, затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки».

Солнечная интерференция происходит дважды в год: весной и осенью, это связано с вращением Земли вокруг Солнца и наклоном земной оси. Прежде, при аналоговом телевещании, солнечная засветка перебивала телесигнал и вызывала массовые сбои телетрансляции.

С конца 2019 года жители России смотрят центральное телевидение исключительно в цифровом формате. Цифровые технологии позволили значительно уменьшить воздействие интерференции на прием телепрограмм. Однако совсем избежать влияния Солнца невозможно, во всяком случае, пока.

График моментов интерференции и возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» https://samara.rtrs.ru/tv/breaks/ и в Кабинете телезрителя, а также во вкладке «Вещание» в мобильном приложении «Телегид».

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