Я нашел ошибку
Главные новости:
Уполномоченный по правам человека в Самарской области поблагодарила всех участников избирательного процесса.
Ольга Гальцова высказала свою позицию относительно прошедших выборов
В связи с проведением реставрации Самарской хоральной синагоги.
По улице Садовой в Самаре ограничат движение транспорта
С 2022 года у злостных неплательщиков планируют изымать загранпаспорта
С 2022 года у злостных неплательщиков планируют изымать загранпаспорта
В России стартуют продажи iPhone 13
В России стартуют продажи iPhone 13
В Сызрани мужчина обокрал дом сестры и попал под суд
В Сызрани мужчина обокрал дом сестры и попал под суд
Самарцев предупреждают: в ближайший месяц возможны помехи на телеэкранах из-за солнечного излучения
Самарцев предупреждают: в ближайший месяц возможны помехи на телеэкранах из-за солнечного излучения
Очередной грустный рекорд: 556 случаев коронавируса выявили в Самарском регионе за сутки
Очередной грустный рекорд: 556 случаев коронавируса выявили в Самарском регионе за сутки
Сбербанку присвоен наивысший класс в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса
Сбербанку присвоен наивысший класс в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.72
-0.16
EUR 85.2
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Фестиваль «Русь. Эпоха Объединения» пройдет в Самарской области в необычном формате
"Кросс нации": только в Самаре на старт вышло порядка 2500 тысяч спортсменов
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцев предупреждают: в ближайший месяц возможны помехи на телеэкранах из-за солнечного излучения

24 сентября 2021 13:49
72
Самарцев предупреждают: в ближайший месяц возможны помехи на телеэкранах из-за солнечного излучения

27 сентября в небе над Россией начинается осенняя интерференция – явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал.

Во время интерференции возможно периодическое кратковременное «замерзание» картинки, распад ее на пиксели, полное пропадание, т.е. изображение на экранах телевизоров может пропадать или рассыпаться.

Но длится это недолго — от нескольких секунд до 25 минут.

Помехи и кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться до 23 октября. Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения.

Время начала и окончания осенней интерференции в Самарской области, влияющей на цифровое телерадиовещание, с 27 сентября 2021 года по 23 октября 2021 года в интервале с 11:06 час. до 12:41 час. московского времени.

Время начала и окончания интерференции, влияющей на аналоговые телерадиоканалы, с 29 сентября 2021 года по 23 октября 2021 года в интервале с 08:10 час. до 11:52 час. московского времени.

Интерференция возникает, когда Солнце встает ровно позади спутников связи. Солнце – мощный источник радиоволн, и сигналы светила «засвечивают» сигнал спутника. Суть явления проще всего представить через аналогию: если позади свечи включить прожектор, свеча станет незаметна в потоке света. Расположение Солнца на прямой линии со спутником связи и земной приемной станцией длится несколько минут, затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки».

Солнечная интерференция происходит дважды в год: весной и осенью, это связано с вращением Земли вокруг Солнца и наклоном земной оси. Прежде, при аналоговом телевещании, солнечная засветка перебивала телесигнал и вызывала массовые сбои телетрансляции.

С конца 2019 года жители России смотрят центральное телевидение исключительно в цифровом формате. Цифровые технологии позволили значительно уменьшить воздействие интерференции на прием телепрограмм. Однако совсем избежать влияния Солнца невозможно, во всяком случае, пока.

График моментов интерференции и возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» https://samara.rtrs.ru/tv/breaks/ и в Кабинете телезрителя, а также во вкладке «Вещание» в мобильном приложении «Телегид».

«Телегид» - многофункциональный виртуальный проводник в телевизионном эфире: программа передач 20 обязательных общедоступных телеканалов с дополнительной информацией о каждой передаче, органайзер телезрителя и руководство по настройке телевизора и антенны на прием цифрового эфирного телевидения. Приложение бесплатно для пользователей. Скачать его можно в App Store или Play Market.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Очередной грустный рекорд: 556 случаев коронавируса выявили в Самарском регионе за сутки
24 сентября 2021  13:41
Очередной грустный рекорд: 556 случаев коронавируса выявили в Самарском регионе за сутки
57
Работы на масштабном строительстве по нацпроекту БКД двухуровневой развязки в Самаре идут с опережением графика
24 сентября 2021  12:26
Работы на масштабном строительстве по нацпроекту БКД двухуровневой развязки в Самаре идут с опережением графика
193
Дмитрий Азаров представил приоритетные проекты, реализация которых положительно скажется на социально-экономическом развитии региона.
23 сентября 2021  19:04
Дмитрий Азаров представил важнейшие проекты социально-экономического развития региона на совещании с Дмитрием Чернышенко и Игорем Комаровым
871
Еще 542 жителя Самарской области заболели коронавирусом
23 сентября 2021  13:09
Еще 542 жителя Самарской области заболели коронавирусом
405
Самарцы обеспокоены запахами в Куйбышевском районе
23 сентября 2021  11:32
Самарцы обеспокоены запахами в Куйбышевском районе
356
Весь список