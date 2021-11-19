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Самарцев предупредили о сложной погоде

19 ноября 2021 09:21
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Самарцев предупредили о сложной погоде

Сотрудники регионального МЧС на пятницу, 19 ноября, объявили желтый уровень погодной опасности.

"Утром и днем 19.11.2021 местами по Самарской области ожидается усиление юго-западного, южного ветра, порывы 15-18 м/с"

Чтобы избежать несчастных случаев, необходимо:

От сильного ветра укрываться в подземных переходах или подъездах зданий;

Не оставлять детей без присмотра;

При усилении ветра не стоит выходить из зданий;

У стен домов прятаться не стоит, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

Не находиться под линией электропередач.

Тем временем, стало известно, какая погода ждет самарцев в выходные. В пятницу, 19 ноября, утро начнется с мокрого снега. Температура воздуха днем составит +1...-4 градусов. Ветер юго-западный, южный 9-14 м/с. Местами гололедица. Ночью похолодает до -5 градусов. В субботу, 20 ноября, в регионе снег и дождь продолжатся. Ветер южный 7-12 м/с. Самарцам следует быть осторожными: местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +2...-3 градусов. Ночью похолодает до -5. Местами гололедица. В воскресенье, 21 ноября, ночью в Самарской области похолодает до -13 градусов. Днем температура повысится до +2. Местами гололедица и сильный ветер до 20 м/с, сообщает ГТРК Самара.

Теги: МЧС

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