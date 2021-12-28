Самарцев повторно привлекают к ответственности за нарушение масочного режима

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В Самаре имеются случаи повторного привлечения одних и тех же пассажиров к административной ответственности за нарушение масочного режима в общественном транспорте.



Работа межведомственных контрольных групп продолжается в режиме усиления. Только за минувшую неделю в общественном транспорте составлено 63 протокола на антимасочников. Всего же с начала текущего года в суды было направлено 789 административных материалов.



Стоит напомнить, что если по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ предусмотрены штрафные санкции в размере до 30 тысяч рублей, то в случае рецидива суд принимает решение, исходя из части 2 той же статьи, предусматривающей еще более жесткое наказание – штраф до 50 тысяч рублей.



«Хотелось бы обратиться ко всем с просьбой и одновременно с пожеланием: пусть эта предновогодняя неделя пройдет без нарушений, чтобы никто себе не испортил праздничное настроение административным протоколом и штрафом, – добавил Юрий Тапилин.