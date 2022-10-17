Самарцев могут оштрафовать за хранение домашних заготовок в подвале

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Хранить законсервированные на зиму продукты можно только в официально оформленных индивидуальных кладовых. Собственникам, которые используют под эти цели места общего пользования многоквартирного дома, грозит штраф в две-три тысячи рублей, пишет ГТРК Самара.

Если в частом доме банки можно спокойно разместить в подвале, то в многоэтажках это часто бывает противозаконно. Складирование вещей собственников расценивается как нарушение требований пожарной безопасности, за что налагается административный штраф от двух до трех тысяч рублей, - пишут РИА-Новости.

1 января 2021 года вступило в силу постановление правительства РФ о мерах противопожарной безопасности, которым вводится запрет на хранение вещей в цокольных помещениях многоквартирных домов.

"Жильцы домов часто используют под личные цели места общего пользования, а это жестко регламентируется законом. Поэтому не стоит путать их с кладовыми помещениями, которые приобретаются жильцами в собственность. Такие кладовые сегодня нередко проектируются в составе многоквартирных домов и продаются жильцам как дополнительные помещения для хранения", - поясняют юристы.