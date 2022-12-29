Самарцам запретят ледяные горки во дворах

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Не все родители знают, что устанавливать горки во дворах жилых домов может быть не только небезопасно, но и административно наказуемо. Разбираемся, можно ли самим устанавливать ледяные объекты на улице на радость детишкам.

Дело в том, что не так давно такие самовольно построенные горки приравняли к аттракционам. Ранее федеральное правительство обязало регистрировать объекты в Гостехнадзоре. Без подобной декларации можно строить небольшие горки высотой до 40 сантиметров.

Кроме того, существуют еще множество правил, о которых не все знают. Например, по ГОСТу, основание зимней горки нужно сделать из дерева или металла, рядом обязательно должно быть место под парковку машины скорой помощи. На ступеньках и на вершине необходимы перила, а сам скат оборудован бортиками. В вечернее время сооружение должно быть освещение, также на нем должен работать инструктор.

Также есть правила для тех, кто решил скатиться с горки. Желающим даются рекомендованные позы для скатывания. Среди них –лежать на спине головой назад, сидеть лицом вперед, сидеть цепью, лицом вперед, сидеть с ребенком, сидящим перед взрослым, лицом вперед.

Стоит отметить, что если же кто-то решил построить по доброте душевной собственную горку, то в случае несоблюдения правил стоит быть готовыми к штрафам. Например, для физических лиц предусмотрена штрафная мера в размере 4 тысяч рублей, для должностных – 30 тысяч рублей и для юридических – 600 тысяч рублей, пишет ГТРК Самара.