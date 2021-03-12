Самарцам разъяснили, за сколько дней они могут потребовать замены товара

108

В соответствии с требованиями законодательства о защите прав потребителей потребитель вправе предъявить требование о замене товара к продавцу в отношении недостатков товара, если они обнаружены в течении гарантийного срока или срока годности.

В случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления требования о его замене продавец обязан заменить такой товар в течении семи дней со дня предъявления такого требования, а при необходимости дополнительной проверки качества такого товара - в течение двадцати дней со дня предъявления указанного требования.

Если у продавца в момент предъявления требования отсутствует необходимый для замены товар, замена должна быть проведена в течение месяца со дня предъявления такого требования.

Гражданское законодательства предусматривает право покупателя по своему выбору потребовать от продавца: соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству товара, обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, покупатель вправе по своему выбору: отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы; потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.

Фото pixabay.com