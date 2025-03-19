Самарцам расскажут об итогах «Оскара» и новинках кино

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23 марта в 17.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Итоги «Оскара» и что смотреть из нового кино» (18+). Об актуальных темах мира кино расскажет культуртрегер, киновед, арт-директор киноклуба «Ракурс» Валерий Бондаренко.

Триумфатором премии «Оскар» в этом году стал фильм «Анора» (18+) с участием нескольких российских актеров. В конце февраля гости «ЗИМ Галереи» обсуждали вместе с Павлом Левченко психологические аспекты фильма. Теперь поговорим о художественных преимуществах и недостатках этой и других картин, отобранных американскими киноакадемиками.

Валерий Бондаренко поделится экспертным мнением об оскароносных работах и расскажет, на какие новые фильмы стоит обратить внимание.

23 марта 17.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, к155 (бывший «Спортзавод»)

18+