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Самарцам рассказали, какую помощь будут оказывать приезжающим из ДНР и ЛНР

22 февраля 2022 12:58
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Самарцам рассказали, какую помощь будут оказывать приезжающим из ДНР и ЛНР

В Самаре готовится помещение штаба, куда жители смогут приносить гуманитарную помощь. Руководитель АНО «Самарский центр развития добровольчества» Татьяна Санникова, рассказала, какую помощь ждут и какие службы будут работать в штабе.

«Есть универсальные вещи, которые мы всегда собираем и раздаем людям. Персональные просьбы мы будем собирать чуть позже, когда граждане приедут в наш регион и придут в штаб помощи. Сейчас организовывается пространство штаба, освобождаются и подготавливаются полки для сбора помощи, формируются волонтерские отряды, которые будут в штабе работать», - говорит Татьяна Санникова.

Простые жители Самарской области не остаются в стороне от чужой беды. Многие писали слова поддержки и предлагали посильную помощь, в том числе для людей, прибывших из ДНР и ЛНР. За отзывчивость земляков накануне поблагодарил губернатор Дмитрий Азаров.

В самое ближайшее время Самарская область готовится принять жителей ДНР и ЛНР, которым пришлось покинуть свои дома. Их планируют разместить в 4 пунктах в муниципалитетах губернии. После прибытия граждан, -специалисты Министерства социального развития и демографической политики Самарской области поговорят с ними, уточнят адресно, что нужно, какие вещи и какого размера, после чего информация будет размещена в социальных сетях.

«Есть еще один важный момент. По опыту 2014 года, мы знаем, что людям очень нужна эмоциональная поддержка. Этим займутся волонтеры. Поиграть с детьми, поговорить с мамочками. Наши волонтеры-студенты постригут, сделают макияж, помогут привести психологическое состояние в норму. Позже можно будет организовать какие-то походы в кино, например, конечно же, с соблюдением норм СанПиН», - рассказала Татьяна Санникова.

#ВремяПомогать  #МыВместе

 

 

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