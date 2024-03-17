Самарцам рассказали, как не поправиться от блинов

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Главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике Любовь Дроздова озвучила основные принципы.



1. Самый важный фактор - умеренность. Блины не только калорийны, но и имеют высокий гликемический индекс.



2. Традиционное русское блюдо лучше есть на завтрак, а не на ужин из-за его высокой энергоемкости. Кроме этого, не стоит за раз употреблять больше двух тонких блинчиков или одного с начинкой.



3. Начинка тоже важна. Лучше отказаться от сладкой, а вместо нее выбрать любую с большим количеством клетчатки. Последняя даст организму много энергии.



4. При приготовлении лучше использовать цельнозерновую муку, либо смешивать ее напополам с мукой высшего сорта. И минимизировать количество соли и сахара.



5. Стоит помнить, что Масленица - это не только блины, но и народные гуляния. Поэтому стоит включать в свой распорядок дня активности. Взрослым достаточно 150 минут физической активности.



6. Водный баланс - залог здоровья. Лучше отдавать предпочтение несладким напиткам, пишет Сова.