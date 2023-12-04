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Самарцам проще других в Поволжье купить автомобиль

4 декабря 2023 12:54
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Самарцам проще других в Поволжье купить автомобиль

Авто.ру совместно с крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru создали интегральный индекс доступности автомобилей (индекс ДА)*, который позволяет увидеть, как меняется возможность покупки самых популярных подержанных автомобилей в регионах во временном значении. За основу были взяты среднеквартальная цена на самые популярные автомобили среди россиян по данным Авто.ру – Ford Focus и Lada Priora и медианный заработок, который предлагают работодатели в вакансиях, по данным hh.ru. Индекс показывает количество медианных зарплат, необходимых для покупки самых популярных подержанных автомобилей Lada Priora и Ford Focus в возрасте от 8 до 15 лет**. 

Жителям Самары в первые 3 квартала 2023 года было проще купить автомобиль по сравнению с другими жителями Приволжского федерального округа. Так, средний житель ПФО мог приобрести Lada Priora за 7 медианных зарплат. Самарцы потратили бы на это всего 6,6 ежемесячных зарплат. С иномарками ситуация похожая: для покупки Ford Focus жителям Самары понадобилось 14,4 месяцев работы, что на 0,8 пункта меньше среднего показателя по Приволжскому федеральному округу (15,2). 

Покупка автомобилей для самарцев становилась сложнее только в случае трат на иномарки: индекс доступности для Lada Priora оставался одинаковым все три квартала. А вот доступность Ford Focus изменилась: если в 1 квартале индекс составил 14.2, то к третьему он вырос на 0.5 и составил 14.7. Несмотря на рост, самарцам нужно было бы потратить на 1 месяц меньше, чем среднему жителю Поволжья (15,7). 

За последние 3 квартала быстрее купить Lada Priora удастся жителям Северно-Западного федерального округа. Для этого им понадобится 4,8 медианных зарплаты. Также в топ-3 вошли Центральный ФО (4,9) и Уральский ФО (6,2). Дольше остальных копить на Lada Priora будут жители Северо-Кавказского (9,3), Приволжского (7,0) и Сибирского федеральных округов (6,7). 

С Ford Focus ситуация идентичная: рейтинг возглавляет Центральный (10,1), Северо-Западный (11,2) и Уральский федеральные округа (13,9). Замыкает рейтинг Северо-Кавказский федеральный округ (18,7). Чуть выше располагаются Приволжский (15,2) и Сибирский (14,2) федеральные округа. 

За три квартала 2023 года на федеральном рынке не наблюдалось значительной динамики: индекс ДА для Lada Priora с января по март составил 5,9, в то время как к третьему кварталу снизился до 5,8. С иномарками дело обстояло иначе. Доступность Ford Focus незначительно снизилась: если в первом квартале индекс Ford Focus составил 12,3, то в третьем он достиг 12,5 пунктов. 

Динамика индекса Lada Priora в регионах составила от 0,1 до 0,4 пункта. В некоторых округах индекс даже начал падать: так, в Сибирском федеральном округе произошло падение с 7.0 до 6.6 пунктов, а в Северо-Западном ФО снизился с 5.0 до 4,8. пунктов. 

Часть округов показала рост индекса для Ford Focus: так, в Приволжском федеральном округе для покупки автомобиля жителям пришлось бы работать на 1,2 месяца больше: индекс вырос с 14,5 в первом квартале до 15,7 в третьем. Уральский федеральный округ показал рост на 0,8: индекс вырос с 13,4 до 14,2 пунктов. Третье место по удорожанию автомобилей занял Северо-Западный федеральный округ (0,7): с 10,9 до 11,6 пунктов. 

В то же время индекс Ford Focus снизился в двух федеральных округах. Более доступным автомобиль стал в Сибирском федеральном округе: индекс снизился на 1.1 (с 14,7 в первом квартале до 13,6 в третьем). На 0,7 индекс упал в Северо-Кавказском ФО — с 19,2 до 18,5. 

*          По данным Авто.ру, самыми популярными автомобилями возрастом от 8 до 15 лет (на этот возраст приходится 45% рынка подержанных автомобилей) стали Lada Priora (185 000 объявлений) и Ford Focus (107 000 объявлений). Данные автомобили входят в топ-10 популярных подержанных автомобилей по всей стране, исключая Дальневосточный федеральный округ. 

** Каждая единица индекса равна одной медианной предлагаемой зарплате в регионе. Так, индекс в 6.8 пунктов будет означать 6.8 медианных зарплат, необходимых для покупки автомобиля: чем ниже индекс – тем доступнее машина. 

 

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