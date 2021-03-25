Самарцам от 30 до 35 лет проще всего искать работу

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Меньше всего трудностей в поиске работы испытывают россияне в возрасте от 30 до 35 лет, больше всего — соискатели от 54 до 56 лет.

Респонденты возрастной категории 30—35 лет оценили сложности поиска работы на минимальный балл: в среднем 5,1 из 10. Более молодым соискателям приходится труднее: в возрасте от 18 до 20 лет средняя оценка сложности поиска работы составляет 6,1 балла из 10. Судя по комментариям респондентов, наибольшие проблемы создает отсутствие практических умений и опыта.



Максимальные же сложности с поиском работы кандидаты испытывают в 54—56 лет: средняя оценка трудностей в этом возрасте составляет рекордные 8,7 балла из 10. Респонденты поясняют, что трудоустроиться непросто по ряду причин, главные из которых — высокие требования самого соискателя и эйджизм некоторых работодателей. В 57—59 лет уровень стресса при поиске работы чуть снижается и составляет 8,1 балла, в 60—62 года — 8,3 балла.



У мужчин самый беспроблемный возраст с точки зрения трудоустройства наступает чуть раньше — в 30—32 года (4,9 балла), тогда как у женщин возраст наименьшей тревожности в вопросах поиска работы — от 33 до 35 лет (5 баллов). На протяжении большей части карьеры женщины оценивают сложности поиска работы выше, чем мужчины, однако уже начиная с 48—50 лет в процессе трудоустройства они испытывают меньший стресс, чем сильный пол. Трудоустройство после 60 лет дается дамам проще, чем мужчинам (7,4 против 8,5 балла).



По сравнению с 2016 годом, несмотря на новую экономическую реальность, средние оценки сложности трудоустройства по рынку труда в целом практически не изменились: 6,7 балла пять лет назад и 6,5 сейчас. Судя по средним оценкам, молодежи до 26 лет искать работу стало проще, а соискателям после 39 лет тяжелее. Первые последствия пенсионной реформы: изменилась возрастная группа, которая испытывает максимальные сложности с трудоустройством — сегодня это соискатели 54—56 лет, а пять лет назад были россияне в возрасте от 51 до 53 лет.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 5000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.