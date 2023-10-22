Самарцам объяснили, с чем связан сегодняшний кризис кадров в стране

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Основатель рекрутингового онлайн-сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob Алексей Захаров объяснил, с чем связан сегодняшний кризис кадров в стране и назвал самые востребованные профессии.

«Основная причина дефицита кадров — это демографическая яма: последние десять лет каждый год на рынок труда выходит примерно на 100 тыс. молодых людей меньше, чем было годом ранее. Потери от ковида − примерно минус миллион человек с рынка труда, спецоперация – это еще минус два миллиона человек с рынка труда. Это контрактники, мобилизованные и куда-то отъехавшие», − сказал Захаров.

По словам президента и основателя SuperJob, сегодня востребованы массовые профессии, а журналистов и директоров хватает.

«Не хватает всегда одних и тех же, и это не космические геологи. Это водители, медсестры, продавцы, строители, и так будет всегда. Не хватает тех, кого больше. Журналистов более чем достаточно, директоров найдем, а вот с курьерами проблемы. Ковид дал огромный толчок развитию сферы услуг, доставке и всему, что с этим связано. Там сейчас можно зарабатывать больше, чем на производстве, имея квалификацию ниже. Соответственно, на производство люди не идут, потому что курьеру платят больше, чем токарю», − заключил эксперт.