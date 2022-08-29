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Самарцам объяснили, какие ягоды опасно замораживать на зиму

29 августа 2022 11:30
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Самарцам объяснили, какие ягоды опасно замораживать на зиму

Лето — сезон здоровья. В это время года можно вдоволь полакомится вкусными и полезными ягодами и фруктами. Однако сентябрь уже на подходе. Пытаясь сохранить на зиму летний урожай, многие предпочитают замораживать плоды. Диетологи рассказали, какие ягоды не принесут пользы, а лишь навредят, пишет ГТРК Самара. 

Есть несколько способов запастись витаминами на год вперёд — это заморозка, сушка, квашение, соление, перетирание с сахаром и термическая обработка. По мнению диетолога Зои Богдановой, ягоды лучше всего замораживать.

«Ягоды при заморозке сохраняют практически 80 процентов своих полезных свойств. Сохраняется весь витаминный состав, в том числе витамин С, сохраняется клетчатка, все нутриенты. Если мы перетираем ягоды с сахаром, то для того, чтобы они не забродили, нужно положить достаточно много сахара, практически один к одному», — считает она. 

Диетолог утверждает, что замораживать можно практически все ягоды, кроме тех, в которых высокое содержание воды, как в огурцах. Однако в России таких нет. Опасность представляют немытые «витаминные бомбы». Перед заморозкой варить их вовсе не нужно. Но необходимо просто хорошо промыть проточной водой, а затем разложить на сухую поверхность, чтобы они просохли. 

«Там может быть самая разная патогенная микрофлора, грибки, могут быть какие-то насекомые, которых вы можете съесть. Это могут быть личинки мух, пауков, которые развиваются в том числе в легочной ткани внутри человека. На ягодах могут быть экскременты животных, которые являются переносчиками опасных болезней, в том числе туберкулеза, их могли клевать голуби и другие птицы. Дизентерия — самое безопасное, что может быть от немытых ягод», — объяснила Зоя Богданова в интервью радио Sputnik

Фото pxhere.com

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