Самарцам напомнили про правила пожарной безопасности в торговых центрах

Торговые центры – это места с высокой проходимостью людей, большим количеством магазинов, кафе и развлечений. Однако в случае пожара они могут стать ловушкой, если не соблюдать основные правила безопасности. В этой статье рассмотрим, на что стоит обратить внимание, чтобы обезопасить себя и своих близких.

1. Эвакуационные выходы: знайте путь к спасению

Первое, что следует сделать, заходя в торговый центр, – обратить внимание на эвакуационные выходы. Они должны быть обозначены зелеными знаками с указателями направлений. Важно заранее определить ближайший выход, чтобы в случае ЧС не терять драгоценное время.

Помните:

• Эвакуационные выходы должны быть свободны от посторонних предметов. Если вы заметили загроможденные или запертые двери, сообщите охране.

• Лифты нельзя использовать при пожаре – выходите только по лестницам.

• Держитесь подальше от источников дыма – огонь распространяется быстро, а дым может вызвать удушье.

2. Не теряйте ребенка из виду

Дети особенно уязвимы в экстренных ситуациях, поэтому в людных местах, таких как торговый центр, их нельзя оставлять без присмотра.

Правила безопасности для родителей:

• Держите ребенка за руку, особенно вблизи эскалаторов и лестниц.

• Объясните ему, что делать в случае пожара: не прятаться, а искать взрослых и двигаться к выходу.

• Договоритесь о месте встречи на случай разлуки – например, у центрального входа или стойки информации.

• Запишите ребенку на бумажке ваш номер телефона и положите в карман.

3. Что делать при пожаре?

Если в торговом центре раздался сигнал тревоги или вы заметили дым, действуйте быстро и без паники:

1. Немедленно направляйтесь к ближайшему эвакуационному выходу.

2. Сообщите окружающим о пожаре, особенно если поблизости есть пожилые люди или дети.

3. Если помещение задымлено, накройте рот и нос влажной тканью и передвигайтесь пригнувшись.

4. Не возвращайтесь за вещами – самое ценное в этот момент – ваша жизнь!

Вывод

Соблюдение простых правил пожарной безопасности в торговом центре может спасти жизни. Всегда обращайте внимание на эвакуационные выходы, держите ребенка за руку и не теряйте его из виду. В случае пожара действуйте быстро, без паники и строго по плану. Пусть поход за покупками будет безопасным!