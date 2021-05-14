Самарцам напоминают о правилах пользования газом

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С 10 по 16 мая 2021 года по всей стране проходит Неделя безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Решение о проведении масштабной акции принято Советом Безопасности Российской Федерации в поддержку инициативы МЧС России. Неделя безопасности проводится с целью привлечь повышенное внимание граждан к обеспечению комплексной безопасности.

ПАМЯТКА О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ И НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ

ОСТОРОЖНО, ГАЗ!

При обнаружении запаха газа надо:

- При входе в загазованное помещение выбросить из карманов спички, зажигалки, чтобы машинально их не зажечь;

- Закрыть кран газопровода, проветрить кухню;

- Отключить электричество в квартире, а при большой утечке - в подъезде;

- Отключить все телефоны, так как они "искрят";

- Эвакуировать из квартиры жильцов;

- Срочно вызвать аварийную газовую службу.

Нельзя:

- Зажигать в загазованном помещении огонь или электрический свет;

- Пытаться чинить газопроводные трубы;

- Пытаться самостоятельно гасить горящий газ (пока он горит - он безопасен);

- Переносить раскалившийся от огня газовый баллон. Он может взорваться.

Обычно утечки газа происходят в результате пробоя шланга, соединяющего газопровод с плитой, разгерметизации резьбовых соединений, забывчивости людей, оставляющих открытыми вентили, шалостей детей, заливания пламени водой, перехлестнувшей при кипячении через край варочной посуды.

Очень типичны взрывы в квартирах почитателей Бахуса, имеющих привычку совмещать распитие горячительных напитков с приготовлением горячей закуски.

Чтобы избежать взрыва газа надо:

- Проверять герметичность шлангов и резьбовых соединений на трубах с помощью мыльной пены.

- Проверять пеной все соединения при замене газового баллона на новый.

- Содержать газовую плиту в чистоте. Уходя из квартиры, перекрывать газ на трубе газопровода или закручивать вентиль на газовом баллоне.

Нельзя:

- Оставлять на плите посуду с кипящей водой.

- Проверять утечку газа пламенем спички.

- Пользоваться газовой колонкой, если в дымоходе нет тяги. Наличие тяги можно проверить, поднеся к топке горящую спичку.

- Использовать дымоход газовой колонки не по назначению. Например привязывать бельевые веревки.

При угрозе взрыва

- Срочно сообщить о случившемся в службы: * аварийную газовую службу "04"; «104»* в службу спасения "112".

- Отключить в квартире электроэнергию, газ, перекрыть воду.

- Принять меры к эвакуации людей из здания, особое внимание инвалидам.

- Выйти на улицу в безопасное место и действовать согласно указаниям милиции и представителям ликвидации ЧС.



При внезапном взрыве

- Сохранять спокойствие, хладнокровие, не поддаваться панике.

- Укрыться вблизи несущих стен и конструкций.

- Выходить из здания надо осторожно, прижавшись к самой стене.

- Нельзя пользоваться спичками, так как возможна утечка газа.

- Выйдя из здания в безопасное место, ждите указаний спасателей и примите меры к оказанию первой медицинской помощи.

Если вы почувствовали запах газа, то необходимо сообщить по телефону "04", «104» об утечке газа.

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