Самарцам напоминают о правилах пользования газом

С 10 по 16 мая 2021 года по всей стране проходит Неделя безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Решение о проведении масштабной акции принято Советом Безопасности Российской Федерации в поддержку инициативы МЧС России. Неделя безопасности проводится с целью привлечь повышенное внимание граждан к обеспечению комплексной безопасности.
ПАМЯТКА О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ И НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ
ОСТОРОЖНО, ГАЗ!
При обнаружении запаха газа надо:
- - При входе в загазованное помещение выбросить из карманов спички, зажигалки, чтобы машинально их не зажечь;
- - Закрыть кран газопровода, проветрить кухню;
- - Отключить электричество в квартире, а при большой утечке - в подъезде;
- - Отключить все телефоны, так как они "искрят";
- - Эвакуировать из квартиры жильцов;
- - Срочно вызвать аварийную газовую службу.
Нельзя:
- - Зажигать в загазованном помещении огонь или электрический свет;
- - Пытаться чинить газопроводные трубы;
- - Пытаться самостоятельно гасить горящий газ (пока он горит - он безопасен);
- - Переносить раскалившийся от огня газовый баллон. Он может взорваться.
Обычно утечки газа происходят в результате пробоя шланга, соединяющего газопровод с плитой, разгерметизации резьбовых соединений, забывчивости людей, оставляющих открытыми вентили, шалостей детей, заливания пламени водой, перехлестнувшей при кипячении через край варочной посуды.
Очень типичны взрывы в квартирах почитателей Бахуса, имеющих привычку совмещать распитие горячительных напитков с приготовлением горячей закуски.
Чтобы избежать взрыва газа надо:
- - Проверять герметичность шлангов и резьбовых соединений на трубах с помощью мыльной пены.
- - Проверять пеной все соединения при замене газового баллона на новый.
- - Содержать газовую плиту в чистоте. Уходя из квартиры, перекрывать газ на трубе газопровода или закручивать вентиль на газовом баллоне.
Нельзя:
- - Оставлять на плите посуду с кипящей водой.
- - Проверять утечку газа пламенем спички.
- - Пользоваться газовой колонкой, если в дымоходе нет тяги. Наличие тяги можно проверить, поднеся к топке горящую спичку.
- - Использовать дымоход газовой колонки не по назначению. Например привязывать бельевые веревки.
При угрозе взрыва
- - Срочно сообщить о случившемся в службы: * аварийную газовую службу "04"; «104»* в службу спасения "112".
- - Отключить в квартире электроэнергию, газ, перекрыть воду.
- - Принять меры к эвакуации людей из здания, особое внимание инвалидам.
- - Выйти на улицу в безопасное место и действовать согласно указаниям милиции и представителям ликвидации ЧС.
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При внезапном взрыве
- - Сохранять спокойствие, хладнокровие, не поддаваться панике.
- - Укрыться вблизи несущих стен и конструкций.
- - Выходить из здания надо осторожно, прижавшись к самой стене.
- - Нельзя пользоваться спичками, так как возможна утечка газа.
- - Выйдя из здания в безопасное место, ждите указаний спасателей и примите меры к оказанию первой медицинской помощи.
Если вы почувствовали запах газа, то необходимо сообщить по телефону "04", «104» об утечке газа.
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