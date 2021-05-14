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Самарцам напоминают о правилах пользования газом

14 мая 2021 13:43
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Самарцам напоминают о правилах пользования газом

С 10 по 16 мая 2021 года по всей стране проходит Неделя безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Решение о проведении масштабной акции принято Советом Безопасности Российской Федерации в поддержку инициативы МЧС России. Неделя безопасности проводится с целью привлечь повышенное внимание граждан к обеспечению комплексной безопасности.

ПАМЯТКА О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ И НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ 

ОСТОРОЖНО, ГАЗ!

При обнаружении запаха газа надо:

  • - При входе в загазованное помещение выбросить из карманов спички, зажигалки, чтобы машинально их не зажечь;
  • - Закрыть кран газопровода, проветрить кухню;
  • - Отключить электричество в квартире, а при большой утечке - в подъезде;
  • - Отключить все телефоны, так как они "искрят";
  • - Эвакуировать из квартиры жильцов;
  • - Срочно вызвать аварийную газовую службу.

Нельзя:

  • - Зажигать в загазованном помещении огонь или электрический свет;
  • - Пытаться чинить газопроводные трубы;
  • - Пытаться самостоятельно гасить горящий газ (пока он горит - он безопасен);
  • - Переносить раскалившийся от огня газовый баллон. Он может взорваться.

Обычно утечки газа происходят в результате пробоя шланга, соединяющего газопровод с плитой, разгерметизации резьбовых соединений, забывчивости людей, оставляющих открытыми вентили, шалостей детей, заливания пламени водой, перехлестнувшей при кипячении через край варочной посуды.

Очень типичны взрывы в квартирах почитателей Бахуса, имеющих привычку совмещать распитие горячительных напитков с приготовлением горячей закуски.

Чтобы избежать взрыва газа надо:

  • - Проверять герметичность шлангов и резьбовых соединений на трубах с помощью мыльной пены.
  • - Проверять пеной все соединения при замене газового баллона на новый.
  • - Содержать газовую плиту в чистоте. Уходя из квартиры, перекрывать газ на трубе газопровода или закручивать вентиль на газовом баллоне.

Нельзя:

  • - Оставлять на плите посуду с кипящей водой.
  • - Проверять утечку газа пламенем спички.
  • - Пользоваться газовой колонкой, если в дымоходе нет тяги. Наличие тяги можно проверить, поднеся к топке горящую спичку.
  • - Использовать дымоход газовой колонки не по назначению. Например привязывать бельевые веревки.

При угрозе взрыва

  • - Срочно сообщить о случившемся в службы: * аварийную газовую службу "04"; «104»* в службу спасения "112".
  • - Отключить в квартире электроэнергию, газ, перекрыть воду.
  • - Принять меры к эвакуации людей из здания, особое внимание инвалидам.
  • - Выйти на улицу в безопасное место и действовать согласно указаниям милиции и представителям ликвидации ЧС.
  •  

При внезапном взрыве

  • - Сохранять спокойствие, хладнокровие, не поддаваться панике.
  • - Укрыться вблизи несущих стен и конструкций.
  • - Выходить из здания надо осторожно, прижавшись к самой стене.
  • - Нельзя пользоваться спичками, так как возможна утечка газа.
  • - Выйдя из здания в безопасное место, ждите указаний спасателей и примите меры к оказанию первой медицинской помощи.

Если вы почувствовали запах газа, то необходимо сообщить по телефону "04", «104» об утечке газа. 

Фото pixabay.com

Теги: Акценты газ газовое оборудование

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