Я нашел ошибку
Главные новости:
Годовой план по доходам исполнен на 62,3 %.
Состоялось заседание Правительства СО по исполнению регионального бюджета за первое полугодие
В Самарской области отмечается стабильный рост турпотока.
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Правительственной комиссии по развитию туризма в стране
Факел зажгла знаменитая японская теннисистка Наоми Осака.
На национальном стадионе в Токио загорелся огонь XXXII летних Олимпийских игр
Погибших и пострадавших нет.
В Забайкалье сильные дожди привели к обрушению железнодорожного моста на Транссибе
Ей было 53 года.
После ДТП скончалась старшая медицинская сестра больницы Середавина
Следует помнить, что купаться разрешено только в оборудованных местах.
Самарцам напоминают о необходимости соблюдения правил поведения на воде
В центре внимания проверяющих торговые предприятия различного формата: от магазинов «у дома» до пунктов общественного питания и торгово-развлекательных центров.
В Самаре проводят ежедневный мониторинг торговых объектов на соблюдение санитарно-эпидемиологических мер
На заседании обсудили переустройство высоковольтных линий для обеспечения устойчивого энергоснабжения сразу трех стратегических проектов.
Виктор Кудряшов провел заседание областного энергоштаба 
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.77
0.08
EUR 86.85
-0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Алабина приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Самарцев приглашают на семинар «Изготовление салфетки в техниках строчевой вышивки»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцам напоминают о необходимости соблюдения правил поведения на воде

23 июля 2021 16:51
161
Следует помнить, что купаться разрешено только в оборудованных местах.

В период летних отпусков и каникул администрация Самары напоминает горожанам и гостям города города о необходимости соблюдения правил поведения на воде.

Основными причинами гибели и травмирования людей являются: несоблюдение и пренебрежение правилами поведения на воде, купание в необорудованных местах, а также в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдение правил движения маломерных судов и др.

Следует помнить, что купаться разрешено только в оборудованных местах. При этом необходимо: соблюдать правила безопасности при купании; не допускать переохлаждения и перегрева тела; оказывать помощь терпящему бедствие на воде; уделять повышенное внимание детям. Лица, не умеющие плавать, должны купаться в специально отведенных местах.

Отдыхающим на воде ЗАПРЕЩАЕТСЯ: купание на оборудованных местах при вывешивании черного шара; прыгать с обрывов и случайных вышек, не проверив дно водоёма; заплывать за буйки или пытаться переплывать водоемы; устраивать в воде опасные игры; далеко отплывать от берега на надувных средствах, купаться в запрещенных местах; подавать ложные сигналы тревоги; бросать в воду банки, стекло, другие опасные предметы; кататься на самодельных плотах; употреблять спиртные напитки на пляже, входить в воду в состоянии алкогольного опьянения; подплывать к близко идущим судам, лодкам и катерам. Также в местах массового купания людей запрещено использование рыболовных снасти (сети, спиннинги, закидушки и др).

Места расположения официальных пляжей:

Пляж на I Очереди набережной реки Волга (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской);

Пляж на II Очереди набережной реки Волга (от ул. Маяковского до дамбы в районе КИНАП);

Пляж на IV Очереди набережной реки Волга (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага);

Пляж на р. Волга в районе Загородного парка;

Пляж на р. Волга под спуском по ул. Советской Армии;

Пляж на р. Волга в районе Барбошиной поляны;

Пляж на р. Волга в районе СФГУП «Санаторий Можайский»;

Пляж на р. Волга Красноглинского района (на территории 26-го квартала Самарского лесничества).

Маломобильные граждане могут посетить два специализированных пляжа: на I очереди набережной (в районе Некрасовского спуска) и на территории пляжа II очереди набережной (в районе Полевого спуска).

Спасательные посты на городских пляжах работают до 15 сентября 2021 с 09.00 до 22.00.

Телефоны экстренных служб для оказания непосредственной помощи:

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) - 930-81-12;

Единый номер экстренных служб - «112» (возможен вызов  без sim карты);

МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» – 930-56-79;

ГКУ «ПСС Самарской области» - 333-55-14, 992-99-99;

Скорая медицинская помощь – 03, 103, 89171443574.

Теги: водные объекты правила поведения

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области еще 331 человек заразился коронавирусом
23 июля 2021  14:05
В Самарской области еще 331 человек заболел коронавирусом
276
«Арконик СМЗ» станет партнером НОЦ «Инженерия будущего»
23 июля 2021  12:19
«Арконик СМЗ» станет партнером НОЦ «Инженерия будущего»
258
Безопасность на воде и профилактика пожаров – в зоне особого внимания правительства Самарской области
23 июля 2021  11:44
Безопасность на воде и профилактика пожаров – в зоне особого внимания правительства Самарской области
492
Осмотрев территорию парка и национальные дома, губернатор поручил тщательнее продумать концепцию отдыха в этнокультурном комплексе.
22 июля 2021  20:48
Строительство Парка дружбы народов в Самаре близится к завершению
583
Самарские историки прокомментировали статью Владимира Путина
22 июля 2021  13:24
Самарские историки прокомментировали статью Владимира Путина
641
Весь список