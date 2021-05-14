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Самарцам для счастья нужно 155 тысяч рублей в месяц

14 мая 2021 09:58
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Самарцам для счастья нужно 155 тысяч рублей в месяц

Чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем нужно 173 тыс. руб. в месяц. Это больше, чем в январе (166 тыс. руб.), однако, к примеру, в 2017 году счастье оценивали в 184 тыс. руб. ежемесячно.  Жителям Самары в мае 2021 года для счастья нужно зарабатывать 155 тыс. рублей в месяц. С момента проведения аналогичного опроса в 2018 году счастье для самарцев подешевело на 18 тыс. рублей и достигло своего минимума. Максимальная сумма для счастья была зафиксирована в 2018 году, она составляла 173 тыс. рублей в месяц.

Запросы мужчин почти на четверть превышают женские запросы: 192 и 155 тыс. руб. соответственно. Молодежи до 24 лет для счастья достаточно 130 тыс. руб. в месяц, россиянам 35—44 лет — 198 тыс. руб. Самые скромные запросы — у россиян с зарплатой до 30000 руб.: для счастья, по их оценкам, достаточно 123 тыс. руб. в месяц. Россиянам с зарплатой от 80000 руб. для счастья нужно почти в 2 раза больше: 240 тыс. руб. в месяц. «Чем выше ты зарабатываешь, тем выше твои потребности», — комментируют респонденты.

Среди жителей мегаполисов страны самые высокие денежные аппетиты — в столице. В Москве для счастья нужно 224 тыс. руб. в месяц: «Мне достаточно столько средств, чтоб не думать, как мне жить сегодня и в будущем, при этом по возможности помогая нуждающимся». Во Владивостоке — 200 тыс. руб.: «Я живу в очень дорогом городе». В Ростове-на-Дону — 195 тыс. руб.: «Ощущение счастья — структура нематериальная, можно и без денег ощущать себя счастливым. А вот чтобы была возможность помочь в росте себе, своим родным и близким не опуститься на дно, тут в любом случае нужны деньги». Санкт-Петербург — на четвертом месте со 183 тыс. руб.: «Денег много не бывает. По доходу и расход. К хорошему быстро привыкаешь». Самые скромные же притязания — у жителей Кирова (132 тыс. руб. в месяц), Оренбурга (136 тыс. руб.) и Липецка (137 тыс. руб.).

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 541
  • Время проведения: 14 апреля — 10 мая 2021 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: в общем опросе — 2500 респондентов; в опросе населения городов-миллионников и полумиллионников — по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов
Теги: доходы населения соцопрос

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