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Самарцам дали советы по выбору арбуза

6 августа 2021 12:54
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Самарцам дали советы по выбору арбуза

Продавать арбузы и дыни вдоль дорог, из необорудованных торговых мест запрещено!

Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено – в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.
 Зрелый арбуз крупный, имеет целостный покров. Цвет корки яркий и контрастный, светлое пятно на боку должно быть максимально желтым, даже оранжевым.

Он обязательно покрыт твердой блестящей коркой (если ноготь легко протыкает арбузную кожу – значит арбуз незрелый). Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси – слабый хруст. Мякоть красная различных оттенков, семена вызревшие, чёрного или коричневого цвета. Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, без ослизнений, сладкая на вкус.

Перед тем, как разрезать плоды, не забывайте тщательно их вымыть теплой водой с мылом.
Разрезанные арбузы и дыни храните только в холодильнике. Если после разреза обнаружится, что купленный вами арбуз имеет кислый запах, то ни в коем случае нельзя его есть.

Достоверно определить наличие нитратов можно только лабораторным методом, но следует обратить внимание на следующие моменты:
Цвет мякоти «плохого» арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком; волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого;
у «неправильного» арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками.

Помните! Основные вредные вещества, если они в арбузе есть, находятся около корки.

Дыни, как и арбузы, выбирают по тем же правилам, но есть и небольшие различия. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой. Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим. От дыни обязательно должен исходить аромат.

Арбузы и дыни содержат много клетчатки и сахара и употреблять их маленьким детям и людям с заболеванием желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы надо с осторожностью и в небольших количествах – не более 100 грамм за один прием пищи, сообщает Роспотребнадзор.

Теги: Акценты арбузы дыни

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