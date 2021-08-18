Самарца, находившегося в федеральном розыске, задержали в Тольятти сотрудники Росгвардии

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Самарца, находившегося в федеральном розыске, обнаружил экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, патрулирующий Центральный район города Тольятти



В дневное время, находясь на маршруте патрулирования, экипаж группы задержания обратил внимание на мужчину, который, заметив служебный автомобиль, резко изменил направление своего движения и попытался скрыться. Поведение гражданина вызвало подозрение, поэтому росгвардейцы остановили его для проверки на причастность к правонарушениям.



В ходе установления его личности сотрудники Росгвардии выяснили, что местный житель 1989 года рождения осуждён в Санкт-Петербурге за грабеж. С марта текущего года он был объявлен в федеральный розыск, как скрывавшийся от назначенного судом наказания.



Росгвардейцы передали злоумышленника своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

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