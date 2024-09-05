Самарскую область ждут температурные качели

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Как сообщают в Приволжском УГМС, днем в четверг, 5 сентября, в регионе будет солнечно, но немного прохладнее, чем в предстоящие дни. Осадков не предвидится. Столбики термометров покажут от 17 до 22 °С, а ветер подует с северо-востока со скоростью 5-10 м/с.

В ночь на пятницу, 6 сентября, возможны заморозки, однако небо будет ясным. Воздух остынет до 2 °С, а местами до -2. Ветер почти не будет ощущаться.

Синоптики отмечают, что в регионе сохраняется обширный малоподвижный антициклон, поэтому погода по-прежнему будет солнечной, умеренно теплой и со слабым ветром, пишет Сова.