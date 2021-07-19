Самарскую область в очном этапе конкурса «Лидеры России 2021» представят 68 участников

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Конкурсантам предстоит оценка управленческих компетенций. От Самарской области приглашение в финальные испытания получили 68 лидеров: 31 – по треку «Бизнес и промышленность», 21 – «Государственное управление», 3 – «Информационные технологии», по 2 участника в треках «Здравоохранение», «Культура» и «Студенты», 7 – в направлении «Наука». Всего в очные мероприятия конкурса управленцев «Лидеры России 2021» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – приглашены 3 987 человек.

«Участники, прошедшие дистанционный отбор, продолжат борьбу за победу в финалах. В первый день они пройдут повторное компьютерное тестирование, после этого будут выполнять управленческие задания, посетят образовательные семинары и лекции.

В этом году на конкурс «Лидеры России 2021» поступило 180 953 заявки из всех 85 регионов России и 150 стран мира. К участию в дистанционном этапе были допущены 72 561 участник. Во второй блок дистанционного этапа прошли 12 499 человек. Заочные испытания завершили 3 987 участников, они допущены до контрольного тестирования», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

В этом сезоне конкурс «Лидеры России» разделен на 8 профильных треков. Помимо направлений «Наука» и «Здравоохранение», стартовавших в прошлом сезоне, были запущены новые треки «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», «Информационные технологии», «Студенты» и «Международный».

«В треке «Бизнес и промышленность», который стал абсолютным лидером по числу заявок (57,5 тыс. регистраций), до контрольного тестирования дошли 1349 участников. Из 37 тысяч участников трека «Государственное управление» в следующий этап прошли 1343 человек, в треке «Информационные технологии» из 16 тысяч участников поборются за выход в финал 332 человека, в треке «Студенты» – 221 человек, в треке «Наука» – 214 конкурсантов, в треке «Здравоохранение» – 182 человека, в треке «Международный» – 179 человек, в треке «Культура» – 167 человек», – отметил Алексей Комиссаров.

Среди участников, успешно прошедших все испытания, более 40% имеют опыт предпринимательской деятельности, а 29% – опыт работы в органах государственной власти и местного самоуправления. Около трети участников, которые допущены до тестирования, являются руководителями высшего звена (34%), чуть меньше (31%) – руководители среднего звена, еще 17% – линейное руководство.

Что касается уровня образования конкурсантов, 96% всех допущенных до тестирования имеют высшее образование, причем 46% окончили специалитет и магистратуру. Чуть больше четверти (26%) имеют два и более высших образований, 11% являются кандидатами наук, 7% окончили бакалавриат, 4% имеют высшее образование и получили степень MBA, 1% участников являются докторами наук.

Говоря о профессиональных достижениях участников, Алексей Комиссаров отметил, что в этом году много интересных участников с разнообразным управленческим опытом.

По его словам, появление специализированных треков сделало конкурс еще более масштабным.

«Всего в этом сезоне запланировано 13 финалов. Из них 7 региональных финалов треков «Бизнес и промышленность» и «Государственное управление», 5 финалов специализированных треков в Москве и Санкт-Петербурге и 1 онлайн-финал для трека «Международный». Региональные финалы пройдут для всех 8 федеральных округов в октябре-декабре 2021 года. Победители финалов треков будут приглашены в суперфинал конкурса «Лидеры России», в котором они получат возможность посоревноваться друг с другом. 300 суперфиналистов получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. А победителями конкурса станут 100 участников, которые традиционно получат возможность поработать с наставниками – ведущими управленцами нашей страны», – рассказал Алексей Комиссаров.

Среди участников, допущенных к контрольному тестированию четвертого сезона конкурса, 79% мужчин и 21% женщин. В третьем сезоне, для сравнения, соотношение участников составило 81% мужчин и 19% женщин. При этом самым «женским» треком является «Культура», где представительницы прекрасного пола, успешно выполнившие задания дистанционного этапа, составили 49%. Самым «мужским» (91% допущенных до контрольного тестирования – мужчины) стал трек «Информационные технологии». Средний возраст конкурсантов – 36 лет.

За три сезона проведения конкурса назначение на высокие должности получили более 300 «Лидеров России». Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, двое участников первого сезона стали главами регионов, четверо участников — главами городов. Помимо этого, конкурсанты заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.

Дополнительная информация на официальном сайте: ЛидерыРоссии.рф.