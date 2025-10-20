Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская область снова подтвердила высокий уровень научно-технологического развития
Более 120 самарских производителей представили свои коллекции на "Территории моды"
Самарскую область отметили за практики работы с инвесторами
В мессенджере MAX и «ВКонтакте» произошли сбои
В Самарской области выплачивает повышенную пенсию за длительный стаж работы в сельском хозяйстве для более 10,9 тысяч жителей региона
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
В 2025 году на территории Самары реализуется 11 национальных проектов
Финал чемпионата по алгоритмическому программированию «РуКод» вошёл в «Книгу рекордов России»
Самарскую область отметили за практики работы с инвесторами

20 октября 2025 22:09
100
Команда Самарской области приняла участие в V Съезде региональных агентств инвестиций и корпораций развития, который проходил 16–17 октября в Нижнем Новгороде. В делегацию вошли представители минэкономразвития региона и Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.
Мероприятие объединило ведущих экспертов для обмена опытом и обсуждения ключевых тенденций.

В ходе деловой программы представители Агентства провели серию продуктивных встреч с коллегами из других регионов, обсудили лучшие практики привлечения инвестиций и изучили новые подходы к улучшению делового климата. Особое внимание уделили внедрению Национальной модели целевых условий ведения бизнеса.

«Подобные мероприятия имеют высокую практическую значимость. Открытый диалог с коллегами позволяет не только перенимать наиболее эффективные инструменты работы, но и выстраивать единые подходы к развитию инвестиционного климата в стране. Этот профессиональный обмен бесценен для нашей дальнейшей работы», - подчеркнула заместитель исполнительного директора Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Алена Лебедева.

За активную деятельность команда Агентства была отмечена благодарностью Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР) за высокий профессионализм и значительный вклад в улучшение инвестиционного климата Самарской области.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит - в развитие Самарской области.

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

