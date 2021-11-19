Самарскому поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт» 7 лет 

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В Самарской области самый известный добровольческий поисково-спасательный отряд появился 7 лет назад - 19 ноября 2014 года.

По личному поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова штаб добровольческой организации патриотического кластера размещен в Окружном Доме офицеров Самарского гарнизона.

За 7 лет существования данного движения региональными добровольцами отработано почти 4000 заявок на поиск. Из года в год их количество значительно увеличивается. Так, только в текущем году самарские волонтёры получили свыше 900 заявок, 665 человек найдены живыми. Пропавших людей ищут везде: и в лесу, и в городе.

Напомним, что в России история поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» начинается в 2010 году. Своё название отряд получил в честь погибшей девочки Лизы Фомкиной, которую сотни волонтёров искали в течение десяти дней и обнаружили погибшей.

Сегодня в Самарской области на поиски выезжают свыше 200 активных добровольцев. Для максимально эффективного реагирования по каждой заявке в отряде создано 24 направления, в числе которых координаторы, инфорги, кинологи, связисты, конники, картографы, регистраторы и другие.

Добровольцами отряда ведётся и профилактическая работа, направленная на создание превентивных мер. Одной из таких является реализация в губернии проекта «Школа «ЛизаАлерт».

«Добровольцы проводят беседы с детьми, выходят на родительские собрания, где рассказывают о существующих опасностях и дают подробную инструкцию о том, что нужно делать в каждом конкретном случае. Так, только в этом году 25 аттестованных инструкторов провели 725 лекций для более 18000 детей, 7 квестов и 14 родительских собраний», - рассказал региональный представитель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Самарской области Владимир Рябов.

Ежедневно отряд «ЛизаАлерт» совместно с АНО «Центр поиска пропавших людей Самарской области», МВД, МЧС, следственным комитетом делает всё зависящее, чтобы пропавшие снова могли обнять своих родных.

Следует отметить, что Центр поиска пропавших людей является одной из основных добровольческих организаций Самарской области, оказывающих помощь наиболее нуждающимся в поддержке людям, что, в свою очередь, является частью стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

Присоединиться к отряду может любой желающий старше 18 лет. За появлением новых поисков можно следить на форуме сайта www.lizaalert.org или, подписавшись на бесплатную смс-рассылку, на lizaalert.beeline.ru.

Заявки на поиск, свидетельства и предложения о помощи принимаются операторами горячей линии «ЛизаАлерт» по бесплатному номеру 8(800)700-54-52 круглосуточно.