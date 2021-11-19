Я нашел ошибку
Главные новости:
Прощание состоится 20 ноября.
Ушел из жизни начальник Медико-санитарной части МВД СО полковник внутренней службы Олег Гусев
Лидирующие позиции Сбера в рейтинге обеспечили его флагманские цифровые каналы.
Сбер признан лучшим цифровым розничным банком в мире
За 7 лет существования данного движения региональными добровольцами отработано почти 4000 заявок на поиск.
Самарскому поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт» 7 лет 
Сейчас колодец закрыт, очередную трагедию удалось предотвратить.
Трагедия могла повториться: на Тихвинской вновь украли крышку колодца, в который в марте упал ребенок  
Предприниматели региона подробно изучат все возможности привлечения грантов Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Инноваторов и разработчиков Самарской области научат привлекать гранты
Заместитель прокурора области Алексей Павлов совместно с уполномоченным по правам ребенка провел прием граждан
Заместитель прокурора области Алексей Павлов совместно с уполномоченным по правам ребенка провел прием граждан
В Самарской области проводят масштабные рейды в рамках «контроля трезвости»
В Самарской области проводят масштабные рейды в рамках «контроля трезвости»
В Самаре состоится фестиваль ГТО среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
В Самаре состоится фестиваль ГТО среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.6
-0.22
EUR 82.26
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
В УФСИН СО состоялось чествование ветеранов УИС
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарскому поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт» 7 лет 

19 ноября 2021 14:26
64
За 7 лет существования данного движения региональными добровольцами отработано почти 4000 заявок на поиск.

В Самарской области самый известный добровольческий поисково-спасательный отряд появился 7 лет назад - 19 ноября 2014 года.

По личному поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова штаб добровольческой организации патриотического кластера размещен в Окружном Доме офицеров Самарского гарнизона.

За 7 лет существования данного движения региональными добровольцами отработано почти 4000 заявок на поиск. Из года в год их количество значительно увеличивается. Так, только в текущем году самарские волонтёры получили свыше 900 заявок, 665 человек найдены живыми. Пропавших людей ищут везде: и в лесу, и в городе. 

Напомним, что в России история поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» начинается в 2010 году. Своё название отряд получил в честь погибшей девочки Лизы Фомкиной, которую сотни волонтёров искали в течение десяти дней и обнаружили погибшей.

Сегодня в Самарской области на поиски выезжают свыше 200 активных добровольцев. Для максимально эффективного реагирования по каждой заявке в отряде создано 24 направления, в числе которых координаторы, инфорги, кинологи, связисты, конники, картографы, регистраторы и другие. 

Добровольцами отряда ведётся и профилактическая работа, направленная на создание превентивных мер. Одной из таких является реализация в губернии проекта «Школа «ЛизаАлерт». 

«Добровольцы проводят беседы с детьми, выходят на родительские собрания, где рассказывают о существующих опасностях и дают подробную инструкцию о том, что нужно делать в каждом конкретном случае. Так, только в этом году 25 аттестованных инструкторов провели 725 лекций для более 18000 детей, 7 квестов и 14 родительских собраний», - рассказал региональный представитель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Самарской области Владимир Рябов. 

Ежедневно отряд «ЛизаАлерт» совместно с АНО «Центр поиска пропавших людей Самарской области», МВД, МЧС, следственным комитетом делает всё зависящее, чтобы пропавшие снова могли обнять своих родных. 

Следует отметить, что Центр поиска пропавших людей является одной из основных добровольческих организаций Самарской области, оказывающих помощь наиболее нуждающимся в поддержке людям, что, в свою очередь, является частью стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей. 

Присоединиться к отряду может любой желающий старше 18 лет. За появлением новых поисков можно следить на форуме сайта www.lizaalert.org или, подписавшись на бесплатную смс-рассылку, на lizaalert.beeline.ru. 

Заявки на поиск, свидетельства и предложения о помощи принимаются операторами горячей линии «ЛизаАлерт» по бесплатному номеру 8(800)700-54-52 круглосуточно.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Немного меньше: за сутки 1 764 жителя Самарской области заболели коронавирусом
19 ноября 2021  13:21
Немного меньше: за сутки 1 764 жителя Самарской области заболели коронавирусом
160
Названа дата открытия нового самарского зоопарка
19 ноября 2021  10:44
Названа дата открытия нового самарского зоопарка
262
Еще 1 781 житель Самарской области заболел коронавирусом
18 ноября 2021  13:24
Еще 1 781 житель Самарской области заболел коронавирусом
514
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
18 ноября 2021  11:28
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
452
Владимир Путин выразил уверенность в том, что будет расти интерес партнеров из Узбекистана в создании своих производств в России.
17 ноября 2021  21:28
Президенты РФ и Узбекистана отметили Самарскую область как один из ключевых регионов во взаимодействии двух стран
764
Весь список