Самарскому филиалу АО «Туполев» – конструкторскому бюро – 70 лет

Вячеслав Федорищев поздравил коллектив предприятия, которое было создано по инициативе выдающегося авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева в 1956 году:

"За семь десятилетий филиал прошел путь – от первых советских самолетов до современных стратегических машин. Легендарный пассажирский лайнер Ту-154, самый быстрый турбовинтовой Ту-95 – эти и другие уникальные машины рождались здесь, в Самаре.

Филиал достойно продолжает традиции – проектируются все авиационные разработки АО «Туполев», включая Ту-214, Ту-204-300. Уверен, они станут неотъемлемой частью новой авиации России.

Основа предприятия – ветераны. Их опыт, мудрость и преданность делу – фундамент нынешних успехов. Их пример – возможность молодым ребятам идти вперед под кураторством настоящих профессионалов. И такая синергия опыта старшего поколения, энергии молодых кадров – есть сила конструкторской школы.

Как и в годы Великой Отечественной войны, сегодня предприятие работает на победу. То, что здесь конструируется и производится, дает нашим бойцам стратегическое преимущество, укрепляет безопасность страны. Каждый специалист своими руками вносит свой вклад в нашу общую победу.

Дорогие друзья, работники и ветераны авиастроения! Крепкого вам здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, удачи и новых высот во всех начинаниях!"

