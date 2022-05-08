Самарским дачникам и садоводам напомнили требования пожарной безопасности

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С наступлением майских праздников владельцы садовых участков и дач, как правило, устремляются за город. Наводя порядок на территории, мало кто задумывается о том, что сжигание мусора и сухой травы может принести большую беду. Статистика подтверждает, что примерно половина загораний приходится именно на весенний период. Поэтому собственникам земельных участков необходимо неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности.

Напомним, что Постановлением Правительства Самарской области в регионе с 15 апреля установлен особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание мусора в лесах и на прилегающих к ним территориях. Не допускается также выжигание сухой травы на земельных участках, если они расположены вблизи лесных массивов либо рядом с землями сельскохозяйственного назначения.

В целях обеспечения пожарной безопасности в садоводческих товариществах и дачных кооперативах Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- убирая территорию, не сжигайте мусор вблизи строений, расстояние между строениями и сжигаемым мусором должно быть не менее 50 м, сжигая мусор необходимо следить за горением до полного прекращения огня. В сухую и ветреную погоду сжигать мусор запрещается законом;

- не поджигайте сухую траву, она очень быстро горит, а раздуваемый ветром огонь быстро распространяется и может перекинуться на близлежащие деревья и строения, вы не сможете быстро ликвидировать загорание;

- не загромождайте проезды и противопожарные разрывы между зданиями строительными и другими горючими материалами, это воспрепятствует проезду пожарной техники.

В частных домах мусор, который невозможно как-либо использовать, следует собрать в контейнер и увезти на специально оборудованную мусорную площадку, а около дома на весь весенний и летний период необходимо обеспечить наличие первичных средств тушения пожара (бочка с водой объемом не менее 200 литров, ведро, ящик с песком, лопаты и багры).

Никогда не сжигайте прошлогоднюю траву непосредственно на участке!

НЕЛЬЗЯ разжигать мангал под кронами деревьев и на земле, покрытой сухой хвоей и листвой. Сразу закрывайте и ставьте подальше жидкость для розжига углей. Под рукой держите порошковый огнетушитель, подходящий для улиц (самая популярная модель: ОП-5).

При определенных условиях (например, повышенной влажности) даже в обесточенном доме может произойти короткое замыкание, и как следствие пожар. Поэтому проверьте надежность и исправность электрохозяйства, внимание - качеству изоляции проводов.

Наряду с тривиальными пожарными щитами (в комплекте - лом, багор, лопата, два конусных ведра) неплохо бы иметь под рукой и песок, и бочки с водой, и кошму (противопожарное полотно). Огнетушители по правилам должны быть на кухне, в бане и на каждом этаже дома. Современный водный огнетушитель может потушить и дерево, и солярку с керосином, а также электрооборудование под напряжением до 1000 (!) вольт. Только тушить необходимо с расстояния не менее одного метра, чтобы струя набрала полную силу и перестала быть проводником электричества.

Если около вашего дома горит мусор или сухая трава, попробуйте потушить огонь самостоятельно, забив его ветками, засыпав землей, залив водой.

Если справится с огнем не удается, и он угрожает вашему дому, сразу сообщите о случившемся в пожарную охрану по телефонам «01» или «101», точно назвав адрес места происшествия, сообщает облМЧС.

До прибытия пожарных профессиональных или добровольных, не мешкая, не впадая в панику, приступайте к тушению пожара самостоятельно, используя воду, песок и землю. Для предупреждения распространения огня на другие постройки, охлаждайте их водой.

Будьте внимательными при обращении с огнем!