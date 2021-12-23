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Самарский метрополитен: Новогоднее декорирование самарской «подземки» стало доброй традицией

23 декабря 2021 16:48
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Ведомственный конкурс художественного оформления станций проводится уже в седьмой раз.

Праздничное настроение для пассажиров и персонала: в преддверии Нового года тематическое декорирование самарской «подземки» стало доброй традицией. Ведомственный конкурс художественного оформления станций в муниципальном предприятии «Самарский метрополитен» проводится уже в седьмой раз. Его инициаторами были сотрудники службы движения.

Главное при оценивании конкурсных работ – креатив в реализации идей, создание элементов декора своими руками. В дирекции предприятия считают, что собственноручно изготовленные плакаты, игрушки, картины и целые инсталляции добавляют площадкам уюта.

Простора для фантазии достаточно, и продемонстрировать можно как коллективное творчество, так и индивидуальные авторские концепции.

Творческий процесс, как правило, курируют дежурные по станциям. Рассказывают, что некоторые сотрудники очень увлеченно подходят к предновогодним хлопотам и о заготовках заботятся заранее: одни мастерят снеговиков, набивные фигурки, другие делают снежинки классических и самых причудливых форм. Потом все это перемещают из домашних «мастерских» на станции.

В прошлом году коллектив станции «Безымянка» занял II место в ведомственном конкурсе оформления. А самой нарядной была признана станция «Кировская», сотрудники которой неоднократно становились лидерами конкурса.

В этом году специальная комиссия также объедет все станции, посетит электродепо и Управление метрополитена, после чего с учетом разработанного Положения о конкурсе даст оценку по десятибалльной шкале и подведет итоги. В конце декабря на оперативном совещании вручат Грамоты и практичные призы за самые эффектные воплощения идей.

В настоящее время воплощение замыслов – на заключительном этапе. В основном наряжают кассовые залы, вестибюли, лестничные пролеты. Но размещать праздничные элементы стараются так, чтобы они не мешали бригадам по санитарному обслуживанию проводить дезинфекцию, а она осуществляется каждые 2 часа для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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