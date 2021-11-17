Самарский зоопарк собираются переселить в Южный город

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Министерство культуры региона готовит новое место для размещения Самарского зоопарка. Перевезти зверинец планируется в микрорайон «Южный город». Однако для членов комитета по культуре Самарской губернской думы эта информация стала настоящим сюрпризом.

О том, что зоопарк вскоре должен переехать на новую площадку, сообщила министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш на заседании профильного комитета, которое в эти минуты проходит в стенах губернской думы. По ее словам, это вынужденный переезд, поскольку на 2022 год Самарский зоопарк может не получить лицензию.

К такому заключению ранее пришла областная Счетная палата, которая в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности зоопарка за 2019-2021 гг. выявила множество нарушений. В частности, аудиторы обнаружили нарушения в содержании некоторых видов животных в части несоответствия размеров вольеров для удовлетворения потребностей животных в физической активности, пишет Обозрение.

«Пространство, которое зоопарк занимает сейчас, лицензировать невозможно. Как и расширить его территорию. Поэтому мы проектируем переезд зоопарка на участок в «Южном городе», а также закупаем уличные вольеры», — сообщила Татьяна Мрдуляш.

Она также уточнила, что у министерства культуры, в ведении которого и находится зоопарк, есть целый план по переезду зверинца. «В следующем году уже нужно перевозить часть животных», — добавила Мрдуляш.

По ее словам, для расширения территории зоопарка есть еще один участок в поселке Формальный (Кинельский район). При этом министр уточнила, что на нынешнем месте – в Октябрьском районе Самары на площади около 0,23 га – зоопарк останется.

Информация о переезде Самарского зоопарка привела в недоумение членов комитета по культуре, которые оказались не в курсе подобных планов.

«Как будет функционировать зоопарк с 2022 года? Насколько вероятно, что он перестанет работать после того как не получит лицензию?» — поинтересовался депутат Михаил Усов. «Такой риск есть, — подтвердила Татьяна Мрдуляш. – На некоторое время Самарская область может остаться без зоопарка».

Депутат Александр Милеев уточнил, каким образом площадка в «Южном городе» возникла в качестве нового места для размещения зоопарка. По словам Татьяны Мрдуляш, это единственное место в Самаре, соответствующее всем требованиям.

«Основная проблема – в том, чтобы найти участок земли нужного размера», — пояснила министр.

«Я знаю участки нужного размера в Кировском районе», — возразил Александр Милеев. Его смутила отдаленность «Южного города» от центра города и он счел, что жителям будет неудобно туда добираться.

«Ну бросьте. Я туда постоянно езжу – дорога занимает 10 минут», — парировала Татьяна Мрдуляш.

Как бы то ни было, подобные планы в отношении Самарского зоопарка на самом деле вынашиваются уже достаточно давно, но до сих пор они оставались только на бумаге. Еще в 2016 году региональные власти рассчитывали преобразовать зоопарк в вольерный тип, расширив при этом коллекцию видов животных и сформировав специальную площадку для просветительской и исследовательской работы.

Новым местом для зоопарка был выбран участок площадью 30 га как раз в микрорайоне «Южный город». Согласно этим планам, посещаемость нового зверинца должна составить 615 тысяч человек в год. Стоимость проекта на тот момент оценивалась в 1,6 млрд рублей.

Фото: Дильдина Светлана