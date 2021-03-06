Самарский зоопарк приглашает встретить Масленицу

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Масленица в Самарском зоопарке пройдет 9-12 марта с 13-00 до 14-00



Встречайте весну вместе с питомцами Самарского зоопарка! В рамках мероприятия все желающие могут принять участие в фотосессии со сказочными героями и прирученными питомцами зоопарка - королевским питоном Мурзиком, кроликом Шустриком, мадагаскарскими тараканами, петушком Перуном и др. В праздничные дни будут проходить мастер-классы от МБУ ДО «Детская школа искусств №3 «Младость» и сотрудников научно-просветительского отдела. Мероприятие будет проведено с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.



Места проведения:

Самарский зоологический парк, Самарская обл, г Самара, ул Ново-Садовая, д 146



Проходит:

9 марта 2021 г. с 13:00 до 14:00

10 марта 2021 г. с 13:00 до 14:00

11 марта 2021 г. с 13:00 до 14:00

12 марта 2021 г. с 13:00 до 14:00



Цена: 150 - 300 руб

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